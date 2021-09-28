علامات تؤكد ارتفاع ضغط الدم لديك.. وأبرز مضاعفته

نادرًا ما يكون ارتفاع ضغط الدم له أعراض ملحوظة، ولكن إذا لم يتم علاجه فقد يتسبب في حدوث العديد من المضاعفات؛ حيث إنه يزيد من خطر تعرضك لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

ويعاني أكثر من واحد من كل أربعة بالغين في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم ، على الرغم من أن الكثيرين لا يدركون ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا هي فحص ضغط الدم، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.





ويتم تسجيل ضغط الدم برقمين، الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) هو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم، والضغط الانبساطي (الرقم الأدنى) هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية. كلاهما يقاس بالمليمترات من الزئبق (mmHg).

أسباب ارتفاع ضغط الدم



يعتبر ارتفاع ضغط الدم 140/90 مم زئبق أو أعلى، فيما يعتبر ضغط الدم المثالي بين 90 / 60mmHg و 120 / 80mmHg، ويعتبر انخفاض ضغط الدم 90/60 مم زئبق أو أقل، وقد تعني قراءة ضغط الدم بين 120 / 80mmHg و 140 / 90mmHg أنك معرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



إذا لم تتخذ خطوات للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، وكنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم بشكل مستمر ، فقد يتسبب في ضغط إضافي على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى ، مثل الدماغ والكلى والعينين.



ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى زيادة خطر الإصابة بعدد من الحالات الخطيرة، والتي من المحتمل أن تهدد الحياة ، مثل:

مرض القلب

التعرض للأزمات القلبية

الإصابة بالسكتة القلبية

مرض الشرايين الطرفية

تمدد الأوعية الدموية الأبهري

أمراض الكلي

زيادة نسبة الإصابة بالزهايمر أو كما يعرف بالخرف الوعائي