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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد السمن لنضارة البشرة.. تعرفي علي الطريقة

فوائد السمن للوجه
فوائد السمن للوجه

فوائد السمن للوجه والبشرة عديدة  فهو يحتوي على الكولسترول الجيد والأحماض الدهنية كما أن يستخدم لترطيب الشعر والجلد ويعد السمن واحدة من أكثر الدهون التي يسهل هضمها والتي توازن عناصر الحرارة في الجسم.إليك فوائد السمن للوجه والبشرة لعلاج الهالات السوداء والبشرة الجافة.


1. فوائد السمن للوجه 

 

فوائد السمن للوجه عديدة فهو غني بفيتامين A و E ومضادات الأكسدة ، ويضيف استهلاك السمن الرطوبة إلى بشرتك ويجلب لمعانًا للوجه وبالمثل ، فإنه يغذي البشرة  ويمنحها النضارة .


تحتوي مضادات الأكسدة الموجودة في السمن على خصائص مضادة للفيروسات ، لذا إذا مرض الشخص كثيرًا ، فإن إطعامه السمن بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين جهاز المناعة ويمكن أن يمنحك السمن شعرًا ناعمًا ولامعًا وقويًا بجانب فائدته لبشرتك.

 

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فوائد السمن للوجه


2.فوائد السمن للوجه ومحاربة الهالات السوداء 


أما عن فوائد السمن للوجه وللتخلص من الهالات السوداء ضعي السمن على جفونك وتحت عينيك كل ليلة قبل النوم. اغسله في صباح اليوم التالي بالماء العادي. سترى النتائج في أي وقت من الأوقات
اسكبي قطرة من السمن على أطراف أصابعك ودلكيها برفق على شفتيك. اتركه بين عشية وضحاها. في صباح اليوم التالي سوف تستيقظين بشفاه ناعمة ووردية .

3. فوائد السمن بالعسل للبشرة الجافة


سخني القليل من السمن وضعيه على جسمك قبل الاستحمام للحصول على بشرة ناعمة وسلسة. إذا كان وجهك جافًا ، اخلطي السمن بالماء ودلكيه على البشرة. اغسل بعد 15 دقيقة.

4.فوائد السمن بالعسل للبشرة الباهتة


إذا كانت بشرتك باهتة اخلطي السمن مع الحليب الخام وأصنعى عجينة. ضعيها على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله.

 

5. وصفة قناع السمن للبشرة المتوهجة:


خذ ملعقة كبيرة من السمن والعسل وأضف بضع قطرات من الحليب الخام لتشكيل عجينة واستخدم هذا كقناع للوجه للبشرة الجافة جدًا أو لترطيب البشرة في الصيف والشتاء 

فوائد السمن للوجه


6. وصفة ماسك السمن لشعر صحي:


اخلطي ملعقتين كبيرتين من السمن وملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وقم بتسخينه قليلاً لمدة تقل عن 15 ثانية حتى تذوب المحتويات معًا.
أضف بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك واخلط جيدًا وضعيه على الشعر باستخدام حركات تدليك لطيفة وغطيه بغطاء دش واغسله بعد 30 دقيقة. سيعمل على ترطيب الشعر بعمق مما يجعله أكثر قابلية للتحكم في التصفيف.

المراجع ..femina.in

فوائد السمن للوجه والشعر 


 

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