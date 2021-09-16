6 مكملات لتجنب أعراض ارتفاع الكوليسترول

يعتبر الكوليسترول ضروريًا للصحة، لكن المستويات العالية من الجزيء الدهني في مجرى الدم تعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض تهدد الحياة.

فيما يلي كيفية خفض نسبة الكوليسترول في الدم بالمكملات الغذائية.



يعاني ما يقرب من 40 في المائة من الأشخاص في المملكة المتحدة من ارتفاع أو ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ، مما يعرضهم لخطر انسداد الأوعية الدموية ومشاكل القلب والسكتات الدماغية.

في حين أن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على أطعمة دهنية أقل، وممارسة الرياضة بشكل أكبر، والإقلاع عن السجائر والنبيذ هي المفتاح في تقليل الكوليسترول، هناك ستة مكملات يمكنك تناولها للمساعدة.



وفقا لما نشره موقع “إكسبريس”، فإن الدكتورة ديبوراه لي، من صيدلية “دكتور فوكس”، كشفت عن كيفية خفض نسبة الكوليسترول في الدم باستخدام المكملات الغذائية.



حوالي 80 في المائة من الكوليسترول في أجسامنا مصنوع في الكبد، بينما يتم امتصاص الباقي من الطعام الذي نتناوله.

على الرغم من أننا كثيرًا ما نسمع أشياءً سيئة عن المادة الدهنية، إلا أنها تلعب دورًا حيويًا في عمل جسمك.

أنت بحاجة إلى الكوليسترول في كل خلية من خلايا جسمك لإنتاج فيتامين “د” وهرمونات الستيرويد للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

الكوليسترول ضروري أيضًا لتكوين الصفراء وهضم الدهون التي تتناولها.



الكوليسترول محب للدهون مما يعني أنه يذوب جيدًا في الدهون.





وأوضح الدكتور لي: "لا يمكن للكوليسترول أن ينتشر بشكل فضفاض في الدم ، لذلك يحوله الكبد إلى طرود صغيرة تسمى البروتينات الدهنية والدهون الثلاثية لنقلها في جميع أنحاء الجسم".

هناك بروتينات شحمية جيدة (بروتينات دهنية عالية الكثافة أو HDL) وهناك بروتينات شحمية سيئة (بروتينات دهنية منخفضة الكثافة أو LDL).

ينقل البروتين الدهني عالي الكثافة الكوليسترول بعيدًا عن القلب والشرايين ليتم تطهيره من الكبد، بينما ينقل البروتين الدهني منخفض الكثافة الكوليسترول إلى القلب والشرايين، حيث يمكن أن تتطور اللويحات الدهنية بعد ذلك.

قال الدكتور لي: "هذه بعد ذلك تمنع تدفق الدم إلى الأنسجة البعيدة عن الانسداد. يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار LDL أمرًا سيئًا بشكل عام، في حين أن ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار هو أمر جيد بشكل عام".

يُعد الكوليسترول المرتفع (LDL) أحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (النوبات القلبية والسكتات الدماغية).

وأضاف الدكتور لي: “ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر آخر، وفي الواقع، غالبًا ما يتم العثور على الاثنين معًا، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائمًا”.

عندما تكون مستويات الكوليسترول مرتفعة للغاية ، تترسب اللويحات الدهنية - المعروفة باسم تصلب الشرايين - في جدران الشرايين.

ونتيجة لذلك، يصبح جدار الشريان أكثر صلابة وأقل قدرة على التعامل مع ضغط الدم المتدفق من خلاله.

وهذا يعني أنه عندما يرتفع الكوليسترول، غالبًا ما يرتفع ضغط الدم أيضًا.

من المرجح أيضًا أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف جدران الشرايين ، مما يتسبب في حدوث تمزقات صغيرة دقيقة.

ثم تتراكم رواسب تصلب الشرايين في هذه المواقع المتضررة ، مما يضعف جدار الشرايين.

"في حالة تلف الجدار ، يمكن أن تتمزق اللويحات، أو يمكن أن يتمزق جدار الشرايين ، مما يتسبب في حدث كبير مثل نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو تمزق تمدد الأوعية الدموية".

عوامل خطر تسبب الكوليسترول

على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول يرجع غالبًا إلى عوامل غذائية، إلا أن هناك أسبابًا أخرى مثل:

خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)

بدانة

تناول كميات كبيرة من الكحول

متلازمة كوشينغ

فقدان الشهية العصبي

متلازمة الكلوية

فشل كلوي مزمن

اليرقان الانسدادي

انقطاع الطمث المبكر - فشل المبايض المبكر (POF)



يمكن أيضًا أن تتفاقم مستويات الكوليسترول بسبب:

التدخين - من المعروف أن هذا يرفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة

السمنة - وهذا مرتبط بمظهر خلل شحميات الدم - ارتفاع الدهون الثلاثية، ارتفاع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة، وانخفاض نسبة الكوليسترول الحميد.



كثرة الملح في النظام الغذائي - الملح الزائد (الصوديوم) مرتبط بارتفاع ضغط الدم.



الإفراط في تناول الكحوليات - شرب أكثر من كمية معتدلة من الكحول يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية.



كيف تخفض نسبة الكوليسترول في الدم



إذا أظهر فحص الدم ارتفاع مستوى الكوليسترول، فسوف يناقش طبيبك الأمر معك ويعطيك نصائح حول كيفية تقليله.

بشكل عام، ستبدأ بتقليل كمية الكوليسترول في نظامك الغذائي - يأتي هذا عادةً من الأطعمة المصنعة مثل الكعك والبسكويت، بالإضافة إلى فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية والزبدة وشحم الخنزير والقشدة والجبن الصلب، وهكذا.

يوصي الدكتور لي أيضًا بالإقلاع عن التدخين، وممارسة المزيد من التمارين البدنية، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وتقليل استهلاك الكحول، أو محاولة العلاج الأمثل لأي حالة طبية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو أمراض الغدة الدرقية أو أمراض الكلى.

قال الطبيب: “إن تحسين كل هذه العوامل يستغرق وقتًا - هذا سباق ماراثون وليس عدوًا سريعًا، إن تحسين كل هذه العوامل سيفعل المعجزات أيضًا لتحسين صحتك العامة، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والخرف والسرطان، سيقوم طبيبك العام بترتيب إعادة فحص الكوليسترول بشكل دوري - إذا لم يتحسن مستوى الكوليسترول ، فقد يُعرض عليك دواء ، مثل الستاتين".

المكملات الستة لخفض الكوليسترول



قد تساعد المكملات الستة التالية في تحسين ملف تعريف الدهون لديك مما قد يقلل من نسبة الكوليسترول لديك:

زيت السمك - قد يقلل من الدهون الثلاثية

بذور الكتان - قد تخفض نسبة الكوليسترول الضار

الثوم - قد يقلل الكوليسترول الكلي لكن الدراسات متضاربة

الشاي الأخضر - قد يخفض نسبة الكوليسترول الضار

النياسين - قد يخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة ويزيد الكوليسترول الحميد

الستيرولات النباتية - قد تخفض نسبة الكوليسترول الضار

مصدر المعلومات: موقع “إكسبريس”.