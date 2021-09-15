صحة الدقهلية تعلن: المنصورة الأولى في مكافحة العدوى

عقد اليوم الأربعاء الاجتماع الربع سنوي للجنة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وبحضور الدكتور ايهاب عطية مدير الادارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة وحضور وكيل المديرية ومديري الإدارات الفنية.

فيما افتتح الاجتماع بكلمة وكيل الوزارة حيث رحب بالدكتور ايهاب عطية مدير الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة واشاد بمجهود ادارة مكافحة العدوى وعرض خلال كلمته درجات التقييم للمستشفيات بالمحافظة موضحا تصدر اربع مستشفيات بالدقهلية وحصولهم على تقييم اعلى من 80% (ميت غمر، سندوب ، نبروه ، الدولي ).

وعقب كلمة وكيل الوزاره تحدث الدكتور ايهاب عطية مشيدا بما حققته محافظة الدقهلية من درجات متقدمة في مكافحة العدوى طبقا لتقييم الادارة العامة بالوزارة كما أشاد بنسب تطعيم العاملين بالمنشآت الصحية ضد فيروس كورونا المستجد.

فيما تم خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق برنامج مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية وآليات حلها وكيفية رفع كفاءة تطبيق الأنشطة المختلفة للإدارة .

وفي نهاية الاجتماع توجه الدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بجزيل الشكر لمدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة ولوكيل وزارة الصحة بالدقهلية للدعم الدائم واللامحدود من أجل النهوض بمكافحة العدوى وصحة المواطنين.

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