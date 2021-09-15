عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية تعلن: المنصورة الأولى في مكافحة العدوى

اجتماع مكافحة العدوى
اجتماع مكافحة العدوى بصحة الدقهلية

عقد اليوم الأربعاء الاجتماع الربع سنوي للجنة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالدقهلية برئاسة  الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وبحضور  الدكتور ايهاب عطية مدير الادارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة وحضور وكيل المديرية ومديري الإدارات الفنية. 

فيما  افتتح الاجتماع بكلمة وكيل الوزارة حيث رحب بالدكتور ايهاب عطية مدير الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة واشاد بمجهود ادارة مكافحة العدوى وعرض  خلال كلمته درجات التقييم للمستشفيات بالمحافظة موضحا تصدر اربع مستشفيات بالدقهلية وحصولهم على تقييم اعلى من 80% (ميت غمر، سندوب ، نبروه ، الدولي ).

 وعقب كلمة وكيل الوزاره تحدث الدكتور ايهاب عطية مشيدا بما حققته محافظة الدقهلية من درجات متقدمة في مكافحة العدوى طبقا لتقييم الادارة العامة بالوزارة كما أشاد  بنسب تطعيم العاملين بالمنشآت الصحية ضد فيروس كورونا المستجد. 

فيما تم خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق برنامج مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية وآليات حلها وكيفية رفع كفاءة تطبيق الأنشطة المختلفة للإدارة . 

 وفي نهاية الاجتماع توجه الدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بجزيل الشكر لمدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة ولوكيل وزارة الصحة بالدقهلية للدعم الدائم واللامحدود من أجل النهوض بمكافحة العدوى وصحة المواطنين.

IMG-20210915-WA0123
IMG-20210915-WA0123
IMG-20210915-WA0122
IMG-20210915-WA0122
IMG-20210915-WA0121
IMG-20210915-WA0121
IMG-20210915-WA0125
IMG-20210915-WA0125
IMG-20210915-WA0124
IMG-20210915-WA0124
IMG-20210915-WA0119
IMG-20210915-WA0119
IMG-20210915-WA0120
IMG-20210915-WA0120
IMG-20210915-WA0118
IMG-20210915-WA0118
IMG-20210915-WA0117
IMG-20210915-WA0117
كورونا فيروس محافظة الدقهلية مستشفيات فيروس كورونا المستجد ميت غمر صحة المواطنين المعوقات المواطنين الأربعاء فيروس كورونا فيروس كورونا الدكتور سعد مكي صدر الدقهلية لجنة مكافحة العدوى مكافحة العدوى نبروه رفع كفاءة فيروس كورون الإدارة العامة اخبار المحافظات اخبار الدقهلية مديرية الصحة بالدقهلية وزارة الصحة فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

هاتوا اللي قتلوه وريحوا قلبي.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الغدر" بالدقهلية.. فيديو

ضبط سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالدقهلية

اعترف أمام النيابة.. حبس المتهم بقتل صديقه المهندس بالمنصورة

احنا مش أول ضحية.. تفاصيل كارثية عن واقعة اعتداء شيخ على طفلة وهتك عرضها

هددها بالقتل.. عمة طفلة الدقهلية تكشف تفاصيل مثيرة عن محفظ القرآن|بث مباشر

إعلان الفائزين بالمسابقة الطلابية لريادة الأعمال فى جامعة المنصورة.. شاهد

كشف غموض مقتل مهندس الدقهلية .. القاتل صديقه

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتعادل مع كلوب بروج في الشوط الأول

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا

مصر ترحب ببيان مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة

الشوط الأول .. ميلان يقلب الطاولة على ليفربول ويسجل هدفين في 3 دقائق

السودان: استمرار ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد أمننا ويعتبر تعنت أثيوبي

ننشر تفاصيل جنازة نجل إمام الدعاة.. ونقابة القراء تنعيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

تطور جديد في موقف إثيوبيا من العودة لمفاوضات سد النهضة.. تفاصيل

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

باليوم والساعة والدقيقة.. تفاصيل عقد محمد صلاح الخرافي مع ليفربول

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ