للاستفادة من تجاربهم.. وزير الإسكان السعودي يلتقي مجموعة من المطورين العقاريين المصريين

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة EABA برئاسة د. يسري الشرقاوي اجتماعا مهماً أمس بالقاهرة مع ماجد الحقيل وزير الإسكان والشئون القروية والبلدية السعودي والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الحج والعمرة السعودي والمهندس محمد البطي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان والوفد المرافق لهم، وبمشاركة لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة برئاسة المهندس محمود حجازي، ومشاركة مجموعة من كبار المطورين العقاريين المصريين.

قدم الجانب السعودي عرضا تفصيليا شرح فيه ما أجرته المملكة خلال السنوات الست الماضية من أعمال لخدمة ملف الإسكان السعودي على صعيد تأسيس وعمل الشركة الوطنية للإسكان كذراع مهم لوزارة الإسكان وكذا العمل على ملف التمويل العقاري بإحكام وبشكل يضمن سلامة وجودة التنفيذ الأمثل والاستدامة.

وأوضح الجانب السعودي أن كل هذا أسهم في نمو حجم التمويل للمشروعات العقارية من ٣٠ مليار ريال إلى ما يقرب من ٣٨٠ مليار ريال خلال آخر ٥ سنوات، وان سوق المملكة قد تغير كثيرا نمطه السكني واصبح سريع الطلب والاقبال على المنظومة السكنية المتكاملة التي انتهجتها ونفذتها المملكة بعد الاطلاع على التجارب العالمية والعمل مع المطورين العقاريين السعوديين للوصول لعدد من الوحدات بلغ ما بين ٣٠٠ الف إلى ٤٠٠ الف وحدة سنويا.

وأكد وزير الإسكان السعودي على دعمه الكامل لدعوة المطورين العقاريين للعمل جنباً إلى جنب داخل دولتهم المملكة العربية السعودية، مضيفا: “نحن نعتز بالخبرات المصرية ومستعدون الان اكثر من أي وقت مضى لتعزير التعاون في هذا المجال”.

من جانبه أكد الدكتور عصام بن سعيد وزير الحج والعمرة السعودي، أكد أن المملكة تعمل على دعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين وأسسنا العديد من الشركات لكي تعمل في البلدين ونحن سعداء بالتجربة المصرية وما يجري على أرض مصر وما رأيناه في زيارتنا الحكومية من أعمال تطوير عقاري بمستوى جودة وإنتاج متميز يُعد شيء مبهر ونحن نسعى لتبادل الخبرات ودعم الاستثمارات داخل مصر ونعمل ليل نهار على التعاون مع الجانب المصري للتنسيق وإزالة التحديات لإنجاح العمل المشترك .

بدوره أكد د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، أن ما تشهده المملكة العربية السعودية في مجال التطوير العقاري يُعد تجربة رائدة، وقد نضجت وجاهزة تماما لكي نصل إلى استثمارات مشتركة بين القطاع الخاص والمطورين العقاريين في البلدين تحت رعاية القيادة في الدولتين التي تدعم كل عمل جاد مشترك.

وأضاف: “نحن نحتاج إلى الدخول للسوق السعودي بقوة وكذا دعوة الاشقاء السعوديين لزيادة استثماراتهم واقبالهم على المنتج العقاري المصري في ظل ما تشهده مصر من عمليات رقمنة وتحول رقمي في تسجيل العقار الامر الذي سيكون له بالغ الأثر في تصدير العقار بين البلدين”.

واستعرض الشرقاوي الخطوات التي بدأت بين المطورين العقاريين المصريين والجانب السعودي قبل ٥ سنوات إلا أن البدايات لم تشهد ترجمة للتعاون لعدد من المشروعات للمطورين العقاريين في الأراضي السعودية الامر الذي بات جاهزاً تماما للانطلاق وسوف نعمل على انطلاق ذلك عبر تشكيل تحالف من مطوري القطاع الخاص الراغبين في العمل بالسوق السعودي والإفريقي لكي يضعوا منظومة واحدة متفق عليها تضمن التوسع الافقي الثابت والمستدام لدخول التطوير العقاري للأسواق العربية والافريقية.

من جهته أكد م. محمود حجازي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة على ضرورة العمل على وضع حلول عملية وتطبيقية لمشاكل الإقامة والعمالة والمعدات الخاصة بقطاع المقاولات بين البلدين بشكل يضمن سلامة انتظام نموذج إقليمي للتعاون الاستثماري في هذا المجال وهذا القطاع الحيوي الذي اثبتت مصر فيه كفاءتها في تجارب عمرانية متعددة ومتراكمة وخبرات في كافة مجالات التطوير العقاري وفي كل فروعه واصبح لدينا ما يمكن ان نقدمه للأشقاء سواء في السعودية او في دول المنطقة حتى في الدول الشقيقة التي سوف نساهم في إعادة اعمارها.

وعبر كل من م. طارق شكري ود. م. احمد شلبي و م. عمرو سليمان عن رغبتهم الجادة في دراسة الموقف على أرض الواقع الآن في الأسواق السعودية والتعرف على المعلومات المؤكدة عما آلت إليه الأعمال الآن في المملكة فيما يتعلق بالتطوير العقاري وآليات السوق وأنه ليس هناك مانع من الدخول للسوق السعودي شريطة وجود مرتكزات أساسية وآليات تضمن نجاح التجربة لجميع الأطراف وإعادة تأكيد دعوة الاشقاء السعوديين المطورين والمستثمرين للدخول معاً في استثمارات عقارية في مصر وفي المملكة وفي القارة الافريقية حيث انها تعتبر السوق الواعد القادم في زمن التحالفات القوية الراغبة في تقديم أعمال مميزة خالدة.

وأسفر الاجتماع عن دعوة تلقتها الجمعية ممثلة في رئيس الجمعية د. يسري الشرقاوي والمطورين المصريين من القطاع الخاص لزيارة المملكة زيارة مدروسة ومعد لها اعداد جيد للتعرف على التجربة وعقد اجتماعات مثمرة بنتائج وهذا سيتحقق بالتحضير الجيد للزيارة التي ستقوم بتنظيمها الجمعية بالاشتراك مع الشركة الوطنية للإسكان.