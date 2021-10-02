يعاني من أورام .. تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد خورشيد

تعرَّض الفنان الكويتي أحمد خورشيد لوعكة صحية صعبة خلال الأيام الحالية، وانتشرت أخيراً صورة له وهو على سرير المرض وسط دعوات المحبين والمقربين منه بالشفاء.

ونشر عضو جمعية الفنانين الكويتيين خالد عبدالعزيز المسعود عبر "تويتر" صورة للنجم الكويتي من داخل المستشفى وبدا في غاية التعب، وأوضح أن خورشيد يعاني بعض الأورام التي تم العمل على استئصالها عبر عدة عمليات جراحية دقيقة.

تويتة خالد عبد العزيز:

وكتب المسعود، قائلاً: "‏دعواتكم حق أخوي طيب القلب أحمد خورشيد حيث أجرى عدة عمليات طويلة ودقيقة لإزالة أورام بعد علاج مكثف في أمريكا، وهو الآن تحت ملاحظة الأطباء، وإن شاء الله كل شيء يعدي على خير ويعدي الشر وتنتهي المعاناة".