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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يعاني من أورام .. تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد خورشيد

الفنان أحمد خورشيد
الفنان أحمد خورشيد

تعرَّض الفنان الكويتي أحمد خورشيد لوعكة صحية صعبة خلال الأيام الحالية، وانتشرت أخيراً صورة له وهو على سرير المرض وسط دعوات المحبين والمقربين منه بالشفاء.

ونشر عضو جمعية الفنانين الكويتيين خالد عبدالعزيز المسعود عبر "تويتر" صورة للنجم الكويتي من داخل المستشفى وبدا في غاية التعب، وأوضح أن خورشيد يعاني بعض الأورام التي تم العمل على استئصالها عبر عدة عمليات جراحية دقيقة.

تويتة خالد عبد العزيز:

وكتب المسعود، قائلاً: "‏دعواتكم حق أخوي طيب القلب أحمد خورشيد حيث أجرى عدة عمليات طويلة ودقيقة لإزالة أورام بعد علاج مكثف في أمريكا، وهو الآن تحت ملاحظة الأطباء، وإن شاء الله كل شيء يعدي على خير ويعدي الشر وتنتهي المعاناة".

أحمد خورشيد الفنان الكويتي أحمد خورشيد جمعية الفنانين الكويتيين خالد عبدالعزيز المسعود دعواتكم حق

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