فتاة تلقن متحرشا علقة ساخنة بالفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم القبض علي المتهم الذي اعتدي علي فتاة عند شركة فودافون القديمة في وسط البلد. أثناء سيرها بالطريق قام بالتحرش لفظيا فتصدت له الفتاة ، وانهالت عليه باللكمات .

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بتمكن القاء القبض علي متحرش الفيوم بعد رصد كاميرات أحدي المحلات للواقعة

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من التحريات بصحة الواقعه واعتداء الشاب علي الفتاة لفظيا وجسديا ، قام رئيس المباحث والفريق المعاون بالقبض علي المتهم

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4ايام علي ذمة التحقيقات.