بعد مصرع طفلها.. أم بالفيوم تتهم الجد والجدة بالإهمال

لقى طفل يدعي كمال عبد الرحمن ( عام ونصف ) مصرعه في ظروف غامضة وتبين أنه مقيم مع جده في احدى قرى مركز اطسا بمحافظة الفيوم بعد وفاة والد الطفل منتحرا.

وحررت أم الطفل محضر في مركز شرطة اطسا تتهم فيه جده وجدته بأخذ الطفل منها بطريقة غير شرعية وبالقوة بعد وفاة طليقها منتحرا وطالبت بتحويل جثة الطفل الي الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وطالبت الأم بنقل جثمان الطفل من منزل جدته إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي لحين معاينة النيابة العامة وقرار بتحويل الكشف الطب الشرعي لمعرفة أسباب وفاته.

قام المقدم أحمد الشريف رئيس مباحث مركز أطسا باستدعاء جد الطفل لسؤاله في إتهام والدته الطفل بقتله ومعرفة أسباب الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة .