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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطاب شكر من رئيس الاتحاد الدولي للجامعات لوزير التعليم العالي

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

تسلم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات رسالة من نظيره الدولي تضمنت خطاب شكر من أوليج ماتيتسين رئيس الإتحاد الدولي للرياضة الجامعية وموقع من ليونز إيدر نائب رئيس الإتحاد الدولي للرياضة الجامعية وإيريك سانتروند السكرتير العام موجه إلي الدكتور خالد عبد الغفار رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بشأن نشاط الاتحاد المصري خلال اليوم العالمي للرياضه الجامعية، إلى جانب تقديم الشكر لكل فريق العمل بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وكان الاتحاد الرياضي المصري للجامعات قد أقام الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا المصرية في رياضتي كرة القدم الخماسية للطلبة والكرة الطائرة الشاطئية للطلبه والطالبات خلال احتفاله باليوم العالمي للرياضة الجامعية الذي يوافق يوم ٢٠ سبتمبر من كل عام، وذلك علي ٥ أفواج في أماكن مختلفة (معهد إعداد القادة بحلوان - معسكر جامعة طنطا بمدينة بلطيم - معسكر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية) لفترة طويلة دامت اكثر من شهرين حيث بدأت ٨ اغسطس واختتمت يوم إلي ١٠ اكتوبر.

كما ركز الاتحاد الرياضي للجامعات خلال اليوم العالمي للرياضة الجامعية على القاء العديد من الندوات المختلفة والمتنوعة للتعريف بأهمية الاحتفال بهذه المناسبة في ذاك اليوم.

كما نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات عددا من الاحتفالات بمناسبة اليوم العالمي للرياضة الجامعية الذي تم اعتماده من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ومنظمة اليونيسكو كإحتفال سنوي بالرياضة الجامعية وذلك بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية جاء على رأسها الاحتفال الذي اقيم في جامعة المنصورة.

يذكر ان مجلس ادارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات يتكون من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيسًا والدكتور صبحي حسنين نائبا للرئيس والدكتور هشام الجيوشي سكرتيرا عاما والدكتور منتصر نوح امين الصندوق وكل من الدكتور محمد لطيف والدكتور محمد حلمي الغر والدكتور محمد كشك والدكتور فتحي ندا والدكتورة عزة الوسيمي والدكتور جمال الشاذلي والدكتور احمد فراج والدكتور عمرو حداد واللواء ايمن فرغلي والاعلامي احمد شوبير أعضاءًا لمجلس الادارة.

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الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الإتحاد الدولي للرياضة الجامعية خالد عبد الغفار الاتحاد الرياضي المصري اليوم العالمي للرياضة الجامعية

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