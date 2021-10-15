وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول عودة الأنشطة الرياضية بالجامعات

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تقريرًا حول عودة الأنشطة الرياضية والبطولات في الألعاب الفردية والجماعية في الجامعات والمعاهد، خلال الأسبوع الأول للدراسة.

وأشار التقرير الذي قدمه د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس، إلى انطلاق فعاليات بطولة الجامعات الأولي للرماية، التي يُشرف على تنظيمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد المصري للرماية ونادي الدنفاه بالإسماعيلية الذي يستضيف فعاليات البطولة، وذلك تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح التقرير أن البطولة شهدت مُشاركة 53 طالبًا وطالبة يمثلون 13 جامعة، للمنافسة في مسابقات رماية ضغط هواء "بندقية ومسدس".

وحضر حفل افتتاح البطولة كل من، د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

الجدير بالذكر أن الجامعات التي تُشارك في أول بطولة للرماية تُقام على مستوى الجامعات، هي ( جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة قناة السويس، وجامعة المنصورة، وجامعة حلوان، وجامعة مصر الدولية، وجامعة بدر، وجامعة سيناء، وجامعة الدلتا، والجامعة البريطانية، والجامعة الألمانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة التعليم العالي).

