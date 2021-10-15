عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول عودة الأنشطة الرياضية بالجامعات

صدى البلد

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تقريرًا حول عودة الأنشطة الرياضية والبطولات في الألعاب الفردية والجماعية في الجامعات والمعاهد، خلال الأسبوع الأول للدراسة.

 

وأشار التقرير الذي قدمه د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس، إلى انطلاق فعاليات بطولة الجامعات الأولي للرماية، التي يُشرف على تنظيمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد المصري للرماية ونادي الدنفاه بالإسماعيلية الذي يستضيف فعاليات البطولة، وذلك تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.   

   

وأوضح التقرير أن البطولة شهدت مُشاركة 53 طالبًا وطالبة يمثلون 13 جامعة، للمنافسة في مسابقات رماية ضغط هواء "بندقية ومسدس".

 

وحضر حفل افتتاح البطولة كل من، د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

 

الجدير بالذكر أن الجامعات التي تُشارك في أول بطولة للرماية تُقام على مستوى الجامعات، هي ( جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة قناة السويس، وجامعة المنصورة، وجامعة حلوان، وجامعة مصر الدولية، وجامعة بدر، وجامعة سيناء، وجامعة الدلتا، والجامعة البريطانية، والجامعة الألمانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة التعليم العالي).
 

ترشيحاتنا

زى النهاردة.. الأهلي يهزم بطل نيجيريا بثلاثية فى أبطال الكؤوس (نوستالجيا)

كلاب آلية مسلحة تتجول في شارع أمريكي وتثير رعب المارة |شاهد

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى |صور

سفارة الإمارات: العلاقات المصرية الإماراتية متميزة ورائدة

20 لاعبا يتنافسون على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم

بمشاركة 13 دولة.. وزير الرياضة يطلق إشارة تحرك سفينة النيل للشباب العربي|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

القضاء الإداري تقرّ مبدأ قضائيًا لصالح تلاميذ الابتدائي | تفاصيل

أخوات لم تغرهم أموال ولا طيارات..والد ياسمين صبري يهاجمها لرفضها حضور زفاف شقيقها

سائق التوك توك المتسبب في انهيار سور كوبري الساحل يخضع للتحقيقات وصرف مقدم البلاغ

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قديم وصادر ضده قرار إزالة.. ما مصير سكان عقار باب الشعرية المنهار؟

إصابات بالغة تعرض لها ومصير فيلمه مع فاندام.. تفاصيل ندوة أحمد السقا

سفير تايلاند بالقاهرة فى حوار لـ صدي البلد: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين..شركات تايلاندية أبدت رغبتها فى الاستثمار بمصر..نستقبل حوالي 20 ألف سائح مصري سنوياً.. القاهرة مركز ثقافي عالمي

تامر حسني يكشف عن سعادته بنجاح حفله في المنارة وتحقيق مبيعات غير مسبوقة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

فيديو جراف.. حزب الله والحكومة والبيطار.. ماذا يجري في لبنان؟

المزيد

ساحة رأي

محمد شحتة يكتب: دار الإفتاء وأصحاب الهوى

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزكــــــاة

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ