صحفي بجريدة إنجليزية: محمد صلاح أفضل لاعب على الكوكب

قال ثيو سكويرز صحفي بجريدة ليفربول إيكو، إن محمد صلاح هو أفضل لاعب كرة قدم على الكوكب، مضيفا:" محمد صلاح كسر العديد من الأرقام القياسية مع نادي ليفربول، ومستواه ثابت وعالي ويحقق إنجازات".



وأضاف ثيو سكويرز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" لا شك من ان صلاح الافضل حاليا ولكن ليفربول اداؤه كان ضعيفا الموسم الماضي وبالتالي لا توجد فرصة تعزز من فرص حصول محمد صلاح على الكرة الذهبية هذا العام ".

وتابع ثيو سكويرز:" مفاوضات التجديد بين ليفربول ومحمد صلاح مستمر وموقف صلاح قوي بناء على أدائه المتميز والقوي والثابت في المواسم الاخيرة وخاصة الموسم الحالي ".

واكمل ثيو سكويرز:" فرص بقاء صلاح في ليفربول قوية ، ومحمد صلاح يستمتع مع ليفربول وليفربول لن يفرط في محمد صلاح بعد الأداء المتميز الذي يقدمه حاليا ومن الصعب ان يرحل صلاح لأي نادي اخر في الدوري الانجليزي او ريال مدريد او برشلونة".