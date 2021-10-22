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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار AMD : كريم بروش غني بالكولاجين لتفتيح وترطيب البشرة.. فيديو

الدكتورة هبة ياسر
الدكتورة هبة ياسر

قالت الدكتورة هبة ياسر، المستشار الطبي، المستشار الطبي لشركة "AMD" ، إن كريم "بروش" متواجد في جميع الصيدليات، ومصرح به من وزارة الصحة وهيئة الدواء، وغني بالكولاجين، والفيتامينات، والبانثينول.


وأضافت الدكتورة هبة ياسر، خلال لقائها لـ برنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، مع الإعلامية "نشوى مصطفى"، أن كريم "بروش" يمكن استخدامه كدهان يومي، وهو منتج واحد وغني بكل المواد الفعالة التي تفقدها البشرة.


وأردفت أن تغير الفصول يجعل البشرة جافة، وبسبب الحبوب، ويقلل من نسبة الكولاحين في البشرة، مشيرة إلى أن كريم "بروش" حقق نجاحا كبيرا في السوق المصرية، وسبب نجاحه هو أنه مكون من مواد طبيعية .


كريم بروش به خلاصة العرقسوس

 

ونوهت الدكتورة هبة ياسر، المستشار الطبي لشركة "AMD"، بأن كريم بروش به خلاصة العرقسوس التي تعمل على تفتيح وترطيب البشرة بشكل كبير .


وأوضحت: "يتم استخدام كريم بروش مرتين يوميا ويتم ملاحظة نتيجة الاستخدام بعد الانتهاء من استخدام اول عبوة من الكريم ".

 

وأشارت  المستشار الطبي لشركة Amd إلى أن كريم بروش  يعمل على  توحيد لون البشرة،  مؤكدة أنه لا يحتوي على أي كيماويات ويعمل على تفتيح المناطق الغامقة في الجسم ويجدد الخلايا".

نشوى مصطفى الفيتامينات السوق المصري هيئة الدواء فيتامينات ترطيب البشرة شركة AMD المستشار الطبي برنامج بنت البلد تفتيح وترطيب توحيد لون البشره فضائية صدى البلد 2 المستشار الطبي لشركة AMD تفتيح المناطق الغامقة

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