عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب القبض على مسئولين.. متظاهرون يقطعون الطرق بالعاصمة السودانية

السودان
السودان

كشفت وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، عن قطع متظاهرين طرقا في العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجا على اعتقال مسؤولين.

كما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

txt

اعتقالات ضد شخصيات سياسية وحزبية في السودان

txt

قوة عسكرية تعتقل عددا من الوزراء والمسئولين في السودان

فيما أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الإثنين، أن إجراءات أمنية بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم واعتقالات تطال عددا من المسؤولين.

وقالت إنه جرى إغلاق عدد من الجسور بالعاصمة السودانية الخرطوم تزامنا مع انتشار أمني كثيف.

فيما قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن غالبية خدمات الأنترنت والاتصالات انقطعت في بعض الأماكن بالسودان.

وأفادت فضائية الشرق السعودية، اليوم الإثنين، أن قوة أمنية ترتدي زياً مدنياً، اعتقلت 4 وزراء في الحكومة السودانية، بالإضافة إلى عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

وقالت مصادر إلى الفضائية السعودية إن الاعتقالات شملت وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه، كما تم اعتقال أمين سر حزب البعث السوداني علي الريح السنهوري.

جاءت هذه التحركات عقب الاجتماع الذي جمع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لإيجاد حل للأزمة الحالية. 

عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء السوداني مجلس السيادة السوداني الإقامة الجبرية حكومة السودان السودانية

موضوعات متعلقة

الهند تعلن اكتشاف إصابة جديدة من فيروس زيكا

صحيفة: وضع رئيس الوزراء السوداني تحت الإقامة الجبرية

انتشار أمني في العاصمة السودانية وانقطاع خدمات الإنترنت في بعض المناطق

اعتقالات ضد شخصيات سياسية وحزبية في السودان

قوة عسكرية تعتقل عددا من الوزراء والمسئولين في السودان

المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يحث السودان على إنشاء كيان جديد.. تفاصيل

موعد تلقيح الأطفال أقل من 12 عاما ضد فيروس كورونا

طائرة إسرائيلية تقصف القوات السورية في القنيطرة

ترشيحاتنا

«سِبا».. تفاصيل ظهور تراث صعيد مصر على سجادة الجونة الحمراء

أخبار السيارات| من عائلة SUV أسعار 5 سيارات صينية داخل السوق المصري موديل 2021.. 5 سيارات فائقة داخل السوق العماني.. تسارع الوحوش الألمانية.. أودي ومرسيدس وBMW في سباق تنافسي

نظرة شاملة عن بيجو 208 موديل 2021 في السعودية.. صور

مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية.. اليوم

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ