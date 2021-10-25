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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوة عسكرية تعتقل عددا من الوزراء والمسئولين في السودان

السودان
السودان

أفادت فضائية الشرق السعودية، اليوم الإثنين، أن قوة أمنية ترتدي زياً مدنياً، اعتقلت 4 وزراء في الحكومة السودانية، بالإضافة إلى عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

وقالت مصادر إلى الفضائية السعودية إن الاعتقالات شملت وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

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المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يحث السودان على إنشاء كيان جديد.. تفاصيل

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السفارة الأمريكية بالخرطوم تكشف نتيجة مباحثات مبعوثها وقادة السودان

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه، كما تم اعتقال أمين سر حزب البعث السوداني علي الريح السنهوري.

جاءت هذه التحركات عقب الاجتماع الذي جمع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لإيجاد حل للأزمة الحالية. 
 

رئيس الوزراء السوداني عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني الحكومة السودانية السودان

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