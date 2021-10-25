قوة عسكرية تعتقل عددا من الوزراء والمسئولين في السودان

أفادت فضائية الشرق السعودية، اليوم الإثنين، أن قوة أمنية ترتدي زياً مدنياً، اعتقلت 4 وزراء في الحكومة السودانية، بالإضافة إلى عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

وقالت مصادر إلى الفضائية السعودية إن الاعتقالات شملت وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه، كما تم اعتقال أمين سر حزب البعث السوداني علي الريح السنهوري.

جاءت هذه التحركات عقب الاجتماع الذي جمع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لإيجاد حل للأزمة الحالية.

