المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يحث السودان على إنشاء كيان جديد.. تفاصيل

حث المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أمس الأحد، المسئولين في السودان على إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي السوداني.

وقالت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الإثنين، إن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان حث الحكومة الانتقالية على الإصغاء لرغبة الشعب.

وأضافت السفارة الأمريكية في السودان أن دعم واشنطن مرهون بالتزام قادة السودان بالوثيقة الدستورية.

وتابعت أن فيلتمان حث على تطبيق عناصر الانتقال الديمقراطي وفق جدول زمني واضح، كما حث الحكومة الانتقالية على إنشاء مجلس تشريعي.

وأشارت إلى أن المبعوث الأمريكي حث على الاتفاق على موعد لتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الطاقة السوداني، جادين علي عبيد، أمس الأحد، إن وضع المشتقات البترولية في السودان حرج للغاية.