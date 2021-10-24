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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان: وضع المشتقات البترولية لدينا حرج للغاية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وزير الطاقة السوداني، جادين علي عبيد، اليوم الأحد، إن وضع المشتقات البترولية في السودان حرج للغاية.

 

وأضاف عبيد في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية": "سنوجه سفنا تحمل مشتقات نفطية بالبقاء خارج مياهنا الإقليمية لصعوبة التفريغ".

 

وصباح اليوم، قال عبيد لقناة "الشرق" إن بلاده قررت وقف دخول السفن التي تحمل الوقود إلى المياه الإقليمية السودانية، وذلك لتجنب فرض غرامات بسبب التأخير في تفريغ الشحنات.

 

وكان مجلس الوزراء السوداني قد أعلن في بيان أن إمدادات الوقود تأثرت بسبب إغلاق خط الأنابيب الناقل لمشتقات الوقود من بورتسودان للجيلي والشجرة، فيما تشهد إمدادات البنزين استقرارا بينما يتأثر إمداد الجازولين وغاز الطهي.

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وتعيش منطقة شرقي السودان على وقع توترات جديدة، بتصاعد الاحتجاجات ضد اتفاق للسلام، وقعته الحكومة الانتقالية مع بعض الحركات المسلحة العام الماضي، في وقت يستمر الانقسام بين المكونات القبلية بشأن الاتفاق.

 

ويحتج المجلس الأعلى لنظارات البجا على اتفاق جوبا للسلام الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع الجبهة الثورية وبعض الحركات المسلحة الأخرى العام الماضي، في وقت يستمر الانقسام بين المكوّنات القبلية بشأن الاتفاق.

وجاء الاتفاق بـ5 مسارات تفاوضية، من ضمنها "مسار شرق السودان" الذي يحدد كيفية تقاسم السلطة والثروة في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.

 

وسبق أن لوّحت قيادات في احتجاجات شرق السودان بـ"العصيان المدني"، بعدما تم "تجاهل قضيتهم والتي وصفوها بـ"العادلة".

ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد، بالرغم من أنها تتميز بموقع استراتيجي، وتمر عبرها أبرز سلاسل الإمدادات.

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