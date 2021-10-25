حكم الصلاة على الكرسي للمريض.. مستشار المفتي يوضح

حكم الصلاة على الكرسي للمريض.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية يقول صاحبه: ما حكم الصلاة على الكرسي للمريض وغيره من أول الصلاة.. فرضًا ونافلةً ؟

حكم الصلاة على الكرسي للمريض

وقال عاشور في إجابته على السائل: الأصل في الصلاة أن تكون مِن قيام ، والقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لمن يستطيع القيام ، ولذلك من جلس وهو قادر على الوقوف بطلت ركعته، ووجب عليه أن يرجع ليقف حال القراءة ؛ لتصح ركعته .

ولفت إلى أنه من استطاع القيام وجب عليه الوقوف في الفريضة من أول صلاته، لقول الله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، ومن لم يستطع القيام في الفريضة لِمَرَضٍ مَثَلًا فليجلس، وصلاته صحيحة وله الأجر كله إن شاء الله.

وفيما يتعلق بالنافلة فأشار مستشار المفتي إلى الأمر لا ينظر إلى الاستطاعة، ولكن من صلى قائماً وهو مستطيعٌ للقيام، أو كان غير قادر على القيام فصلى جالسًا، فصلاته صحيحة وله الأجر كله، ومن صلى النافلة وهو جالس مع كونه قادرًا على القيام، فصلاته صحيحة، ولكن له نصف الأجر، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

كيفية الصلاة على الكرسي للمريض

يجب على المصلي في حال الصلاة جالسًا أن يلتزم بالآتي:

1. يستقبل المصلي القبلة استعدادًا للصلاة، ويُخلص نيته في قلبه، فإذا كان المصلي قادرًا على الصلاة على الأرض فهو خير، أما إذا لم يستطيع فليصلي وهو جالس.

2. يجعل المصلي سجوده أخفض من ركوعه.

3. يرفع المصلي يديه نحو منكبيه ويُكبر، ويضع يده اليمنى فوق يده اليسرى، ويبدأ بقراءة دعاء الاستفتاح سرًا، وبعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر له من القرآن.

4. يرفع المصلي يديه نحو منكبيه ويكبر، ثم ينزل رأسه قليلًا للركوع ويديه على قدميه ويقول: «سبحانَ ربِّيَ العظيمِ سبحانَ ربِّيَ العظيمِ سبحانَ ربِّيَ العظيم»، ثم يرفع رأسه من ركوعه ويقول: « سمع اللهُ لمن حمده .. ربَّنا ولك الحمدُ»، [صحيح مسلم].

5. يُكبر المسلم للسجود، ويسجد في حالة جلوسه على الأرض على الأعظم السبعة وهي الجبهة، والأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ويدعو الله، ثم يرفع نفسه من السجدة الأولى ويقول: «رب اغفر لي، رب اغفر لي»، [صحيح النسائي]، ويسجد السجدة الثانية بنفس الطريقة ويدعو بما يشاء، أما في حالة جلوسه على الكرسي فينزل رأسه على قدر استطاعته ولكن لمقدار أكبر من الركوع، ويُكبّر ثمّ يرفع رأسه استعدادًا للركعة الثانية.

6. تُصلى الركعة الثانية تمامًا كما في الركعة الأولى، وبعد الانتهاء منها يتم قراءة دعاء التشهد والصلاة الإبراهيمية حيثُ يقول: «لتَّحيَّاتُ للهِ والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ السَّلامُ عليك أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له وأشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ، وعلى آلِ إبراهيمَ، إنكَ حميدٌ مجيدٌ، اللهمَّ بارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، إنكَ حميدٌ مجيد.

7. ثم التسليم عن اليمين وعن الشمال بقول: «السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ»، [صحيح البخاري] في كل جانب، وذلك في الصلاة الثنائية أمّا الصلاة الثلاثية والرباعية فيتم قراءة التشهد الأوسط بعد الركعة الثانية، وقراءة دعاء التشهد والصلاة الإبراهيميّة بعد الانتهاء من كافة الركعات.

8. يجب وضع الكرسي في خط مساوٍ ومتمم للصف إذا كان في المسجد فلا يتقدم أو يتأخر عنه الأرض يستعد المصلي للصلاة من خلال الوضوء وإذا لم يستطيع فمن خلال التيمم.