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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. تسريب رسائل تورط نجل شاروخان في قضية المخدرات .. وطرح برومو فيلم الجريمة لأحمد عز

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تسريب رسائل تورط نجل شاروخان في قضية المخدرات ونشر البرومو الدعائي لفيلم أحمد عز الجديد “الجريمة”، واختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا ، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة.

مفاجأة.. رسائل واتساب مسربة تكشف تورط ابن شاروخان في قضية المخدرات

نشرت مواقع الهندية نسخة من رسائل واتساب التي اعتمد عليها مكتب مكافحة المخدرات في مومباي للقبض على آريان نجل شاروخان في القضية الشهيرة. 

الفيديو التشويقي الأول لفيلم أحمد عز الجديد "الجريمة"

 طرحت شركة الماسة للإنتاج الفني، الإعلان التشويقي الأول لفيلم أحمد عز المنتظر "الجريمة"، المقرر عرضه في السينمات خلال 2022. 

 دينا فؤاد: أسير بخطوات ناجحة في الدراما ولا أهتم بشائعات زواجي أو طلاقي.. حوار

حلت النجمة دينا فؤاد ضيفة على موقع صدى البلد؛ لتكريمها عن أعمالها الناجحة في عام ٢٠٢١، بعدما حققت نجاحا كبيرا هذا العام، حيث انتهت منذ أيام حكاية ماريونيت، ضمن حكايات مسلسل وراء كل باب.

المخرج الصربي إمير كوستوريتسا رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا ، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

رسميا.. بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم Dune

أعلنت الشركة المنتجة  لـ Dune عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي الذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض والمهرجانات الدولية مؤخرا. 

تكريم هاني شنودة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للجاز

تضع مطربة الجاز المصرية نهى فكري لمستها الغنائية في افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز Cairo Jazz Festival ، في تمام الثامنة مساء الخميس المقبل.

أليك بالدوين كان يستهدف الكاميرا.. شبح الإهمال يطارد صناع فيلم Rust

مازال شبح الإهمال يطارد صناع فيلم Rust بعد المأساة التي وقعت عقب قتل الممثل أليك بالدوين زميلته هالينا هاتشينز بالخطا أثناء التصوير. 

القائمة الكاملة لأفلام الدورة 14 من بانوراما الفيلم الأوروبي

تقام الدورة الـ 14 من بانوراما الفيلم الأوروبي في الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر المقبل، في سينما زاوية والزمالك. 

وكشفت إدارة بانوراما الفيلم الأوروبي، عن قائمة الأفلام الكاملة للدورة الـ١٤، التي تتضمن ٤٨ فيلما روائيا، وثائقي وقصير وكلاسيكيات من أكثر من ٢٠ بلدا.

تأجيل نظر الإفراج عن نجل شاروخان لجلسة استماع الغد

تأجلت جلسة الاستماع الخاصة بطلب الإفراج عن نجل شاروخان إلى يوم غد الأربعاء، من قبل محكمة مومباي العليا.

تستأنف المحكمة الجلسة بعد ظهر الغد، للنظر في أمر الإفراج بكفالة عن آريان خان الذي سيقضي ليلة أخرى في السجن.

نقابة الموسيقيين تشيد بقرار إلغاء حالة الطوارئ

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا تشيد فيه بقرار إلغاء حالة الطوارئ، وبالخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

شاروخان نشرة الفن احمد عز الجريمة دينا فؤاد مهرجان القاهرة

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