مستعد ..أول تعليق من أليك بالدوين بعد قتله مديرة تصوير فيلمه بالرصاص

علق الممثل الأمريكي أليك بالدوين على الحادث المأساوي الذي تسبب فيه، وكانت نتيجته وفاة مديرة تصوير فيلمه الجديد، وإصابة المخرج في قدمه وإسعافه في المستشفى.

وقال أليك بالدوين في تغريدة له مساء اليوم عبر تويتر، إن قلبه مكسور وذلك بعد إطلاق النيران بالخطأ وتسببه في كارثة إنسانية في موقع تصوير فيلمه الجديد.

واستطرد أليك بالدوين قائلا:" لا توجد كلمات أعبر بها عن صدمتي وحزني من الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز الزوجة والأم والزميلة التي تحظى بإعجاب الجميع".

وأكد بالدوين على تعاونه الكامل مع تحقيقات الشرطة لمعرفة حقيقة ما حدث وما تسبب في وقوع هذه المأساة، مشيرا إلى تواصله المستمر مع زوج الضحية ودعمه الكامل له ولأسرتها.

وكشفت الشرطة عن تفاصيل الحادث الذي وقع في لوكيشن تصوير فيلم أليك بالدوين الجديد وأسماء الضحية التي راحت نتيجة القتل الخاطيء، صباح اليوم.

تفاصيل حادث أليك بالدوين

وأعلن موقع فاريتي أن أليك بالدوين أطلق الرصاص من مسدسه عن طريق الخطأ، فأصاب المصورة السينمائية هالينا هتشينز التي توفيت عقب نقلها إلى المستشفى، والمخرج جويل سوزا.

ووقع الحادث في موقع تصوير شهر في نيو ميكسيكو، وقالت رئيس الشرطة إنه لم يلق القبض على أليك بالدوين ولم توجه أي اتهامات بعد استجواب الشهود، فيما لازال التحقيق جاريا.

وأكدت الشرطة أن إحدى أفراد طاقم فيلم Rust التي تبلغ من العمر 42 عاما، لقت حتفها متأثرة بجروح ناجحة عن إطلاق الرصاص عليها في موقع تصوير فيلم أليك بالدوين.

توفيت الضحية عقب نقلها على متن مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو ، ومازال شخص آخر في الرعاية المركزة بعد نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى أخرى.

وكان قد تلقت الشرطة مكالمة طارئة تفيد بإطلاق النيران على شخص في موقع التصوير، وقيل إن أحد أبطال الفيلم صوب مسدسا في البروفة غير مدركا أنه يحمل رصاصا حيا، وأصاب رجل في كتفه فيما نقلت السيدة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في المعدة.

وقررت شركة الإنتاج وقف تصوير فيلم Rust في الفترة الحالية، لضمان سلامة الممثلين وطاقم العمل، وأغلقت الشرطة موقع التصوير وتحفظت عليه.

فيلم Rust من بطولة أليك بالدوين، وتأليف وإخراج جويل سوزا، وتدور أحداثه حول شخص خارج عن القانون سيء السمعة ومخصص مكافأة لقتله، وتتكشف العديد من الأسرار العميقة حول حياته.