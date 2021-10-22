أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

كشفت الشرطة عن تفاصيل الحادث الذي وقع في لوكيشن تصوير فيلم أليك بالدوين الجديد وأسماء الضحية التي راحت نتيجة القتل الخاطيء.

أعلن موقع فاريتي أن أليك بالدوين أطلق الرصاص من مسدسه عن طريق الخطأ، فأصاب المصورة السينمائية هالينا هتشينز التي توفيت عقب نقلها إلى المستشفى، والمخرج جويل سوزا.

وقع الحادث في موقع تصوير شهر في نيو ميكسيكو، قال رئيس الشرطة إنه لم يلق القبض على أليك بالدوين ولم توجه أي اتهامات بعد استجواب الشهود، فيما لازال التحقيق جاريا.

أكدت الشرطة أن إحدى أفراد طاقم فيلم Rust التي تبلغ من العمر 42 عاما، لقت حتفها متأثرة بجروح ناجحة عن إطلاق الرصاص عليها في موقع تصوير فيلم أليك بالدوين.

توفيت الضحية عقب نقلها على متن مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو ، ومازال شخص آخر في الرعاية المركزة بعد نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى أخرى.

تلقت الشرطة مكالمة طارئة تفيد بإطلاق النيران على شخص في موقع التصوير، وقيل إن أحد أبطال الفيلم صوب مسدسا في البروفة غير مدركا أنه يحمل رصاصا حيا، وأصاب رجل في كتفه فيما نقلت السيدة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في المعدة.

قررت شركة الإنتاج وقف تصوير فيلم Rust في الفترة الحالية، لضمان سلامة الممثلين وطاقم العمل، وأغلقت الشرطة موقع التصوير وتحفظت عليه.

فيلم Rust من بطولة أليك بالدوين، وتأليف وإخراج جويل سوزا، وتدور أحداثه حول شخص خارج عن القانون سيء السمعة ومخصص مكافأة لقتله، وتتكشف العديد من الأسرار العميقة حول حياته.