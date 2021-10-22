باريس هيلتون تحتفل بعيد ميلاد صديقتها المقربة كيم كارداشيان

احتلفت المغنية الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون بعيد ميلاد صديقتها المقربة كيم كارداشيان بنشر صور من صندق الذكريات لعلاقتهما.

وشاركت باريس هيلتون في تغريدة على تويتر متابعيها بعدد من الصور التي جمعتها مع كيم كارداشيان وعلقت عليها بكلمات تهنئة بعيد ميلادها.

وقالت باريس هيلتون:" عيد ميلاد سعيد لصديقتي المفضلة .. أتمنى لكي عاما أفضل".

واحتفلت كيم كارداشيان أمس بعيد ميلادها الواحد والأربعين، وحرصت أسرتها وشقيقاتها على تهنئتها بهذه المناسبة عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

ربطت كيم كارداشيان وباريس هيلتون علاقة صداقة بدأت منذ الطفولة، وكانت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة في البداية تعمل مساعدة للمغنية التي حققت نجاحات كبرى في بداية مشوارها.

بعدما حققت كيم كارداشيان الشهرة الواسعة التي امتدت حول العالم، وقعت مشكلات بينهما وتحولت العداوة إلى صداقة.

لكن وبشكل مفاجيء عادت العلاقة بين الصديقتين مرة أخرى، بعدما توقفت كيم كادراشيان عن تقديم برنامجها الشهير.

زفاف باريس هيلتون

كشفت باريس هيلتون في حلقة البودكاست الخاص بها أنها بصدد صنع فستان زفافها، الذي من المتوقع إقامته في أي وقت خلال عام 2022، وهو الأمر الذي أكدته شقيقتها نيكي هيلتون في تصريحات لها.

أعلنت باريس هيلتون في يناير الماضي، أنها تخضع لعلاجات خاصة بالتحضير وتجهيز نفسها لحمل طفل أنابيب، فيما يبدو أن خططها الإنجابية تعرضت لبعض التأجيل، لكنها متحمسة لتكوين أسرة يوما ما وعيش حياة حقيقة مثلما وصفا في حوار لها مع صحفية The Post.

تقدم كارتر ريوم لخطبة باريس هيلتون في فبراير الماضي، بعد ارتباطهما لمدة عام، وقالت باريس هيلتون في حوار لمجلة فوج إنه يجعلها شخصا أفضل وكان يستحق الانتظار كل هذه السنوات.

كيم كارداشيان ويست

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان في ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامج SNL لتقديم عدد من الفقرات الكوميدية.

وأطلت كيم كارداشيان على الجمهور ببدلة "فوشيا"، وتحدثت في البداية عبر مونولوج كوميدي عن أسرتها والمواقف التي تعرضت لها طوال حياتها.

كشفت كيم كارداشيان أن والدها هو مثلها الأعلى طوال الوقت، وذكرت شقيقاتها ووالدتها، لكن زوجها السابق ووالد أبنائها كان له النصيب الأكثر من الوصف.

رغم إعلان انفصالها عنه منذ أشهر، إلا أن كيم كارداشيان مازالت تحتفظ بلقب زوجها السابق كاني ويست، وقدمت نفسها خلال البرنامج باسمها الكامل دون حذف لقب ويست.

وقالت كيم كارداشيان إنها محظوظة بالعديد من الأمور في حياتها، من بينها الزواج من رجل وصفته بأنها "أفضل رابر على الإطلاق"، وهو أغني رجل ذو بشرة سمراء في أمريكا وهو شخص عبقري موهوب منحها 4 أبناء رائعين.

وسخرت كيم كادراشيان من طلاقها قائلة إن السبب الوحيد لانفصالها عن كاني ويست هي شخصيته، بعدما وصفته بأنه سياسي فاشل في نفس المقدمة.