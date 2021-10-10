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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم انفصالهما .. كيم كارداشيان تحتفظ بلقب كاني ويست وتصفه بأفضل رابر

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان في ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامج SNL لتقديم عدد من الفقرات الكوميدية.

وأطلت كيم كارداشيان على الجمهور ببدلة "فوشيا"، وتحدثت في البداية عبر مونولوج كوميدي عن أسرتها والمواقف التي تعرضت لها طوال حياتها. 

كشفت كيم كارداشيان أن والدها هو مثلها الأعلى طوال الوقت، وذكرت شقيقاتها ووالدتها، لكن زوجها السابق ووالد أبنائها كان له النصيب الأكثر من الوصف. 

رغم إعلان انفصالها عنه منذ أشهر، إلا أن كيم كارداشيان مازالت تحتفظ بلقب زوجها السابق كاني ويست، وقدمت نفسها خلال البرنامج باسمها الكامل دون حذف لقب ويست.

وقالت كيم كارداشيان إنها محظوظة بالعديد من الأمور في حياتها، من بينها الزواج من رجل وصفته بأنها "أفضل رابر على الإطلاق"، وهو أغني رجل ذو بشرة سمراء في أمريكا وهو شخص عبقري موهوب منحها 4 أبناء رائعين.

وسخرت كيم كادراشيان من طلاقها قائلة إن السبب الوحيد لانفصالها عن كاني ويست هي شخصيته، بعدما وصفته بأنه سياسي فاشل في نفس المقدمة. 

كيم كارداشيان وكاني ويست 

التقطت عدسات الكاميرات صورا لكيم كارداشيان وكاني ويست ، أثناء خروجهما من إحدى المطاعم، مع مسؤولي التسويق السابقين في فريق سيدة الأعمال الشابة بعد تناول الجميع العشاء. 

وبعد انتهاء العشاء جلست كيم كادراشيان في السيارة بجانب كاني ويست الذي كان يقود السيارة، فيما جلس أصدقائهما في المقعد الخلفي. 

وليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها كيم كادراشيان في نفس المكان مع والد أبنائها ، بعدما تقدمت بطلب الطلاق منه في وقت سابق من هذا العام. 

بل تحرص دائما على أن تكون في جبهة موحدة مع كاني ويست من أجل أبنائهما الأربعة، وشوهدت في جميع أحداث الاستماع إلى ألبومه الأخيرفيما ساعدها هو في إنجاح علامتها التجارية. 

وانطلقت هذه الشائعات بقوة بعدما ظهرت كيم كادراشيان كموديل مع كاني ويست في إحد عروض ألبومه الجديد Donda، وارتدت زي عروس. 

أخبر المغني الأمريكي كاني ويست، أصدقائه في مجال الموسيقى أنه عاد إلى زوجته كيم كارداشيان مرة أخرى، بعد انفصالهما منذ عدة أشهر. 

وقالت مصادر لموقع page six، إن كاني ويست يردد خبر عودته إلى زوجته بين أصدقائه لكنهم لا يصدقونه، رغم ظهورهما سويا ممسكان بأيدي بعضهما البعض علنا.

كيم كارداشيان كاني ويست الراب الأمريكي برنامج SNL أبناء كيم كارداشيان

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