بعد زيارة ابنه في السجن.. حملة دعم كبرى للنجم شاروخان على السوشيال ميديا

يتلقى نجم بوليوود الشهير شاروخان حملة دعم كبرى من جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تضخم أزمة ابنه الأكبر أريان.

منذ ساعات زار شاروخان ابنه آريان داخل السجن، بعدما رفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة للمرة الثانية بعدما فشل محاميه في إثبات عدم تورطه في قضية المخدرات الشهيرة.

لم يتلق شاروخان منذ بداية الأزمة أي معاملة خاصة من قبل السلطات والشرطة الهندية، والتقى بابنه في ظروف صعبة عبر باب زجاجي ووسط حراسة مشددة.

أكد محبو شاروخان على دعمهم للنجم الشهير كما أشادوا بسلوكه الهاديء حتى الآن منذ بداية الأزمة، معلنين عن تعاطفهم معه وزوجته في مصابهم.

زيارة شاروخان للسجن

التقى نجم بوليوود شاروخان بنجله آريان لأول مرة منذ القبض عليه من قبل قوات مكافحة المخدرات في إحدى الحفلات التي أقيمت على متن سفينة سياحية 2 أكتوبر الماضي.

زار شاروخان سجن آرثر رود في مومباي، للقاء نجله آريان خان الذي رفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة أمس، بعدما قضت بحجزه لمدة أسبوعين في 8 أكتوبر الماضي.

شاروخان الذي يبلغ من العمر 55 عاما، التقى آريان 23 عاما، عبر جدار زجاجي وتحدث معه لمدة 20 دقيقة، عبر الهاتف الداخلي كما يظهر في الأفلام والمسلسلات الأجنبية.

جاء ذلك عقب تخفيف الحكومة الهندية القيود على الزيارات داخل السجون وسط إجراءات الوباء الاحترازية، وذلك بعد رفض الأفراج عن آريان بكفالة مرتين.

ستسمتع المحكمة إلى طلب الكفالة في جلسة أخرى يوم الثلاثلاء المقبل، في ظل وجود تأكيدات على رسائل واتساب تثبت تورط آريان في أنشطة غير مشروعة.

أجرى آريان مكالمة عبر الفيديو يوم الجمعة الماضي مع والده شاروخان ووالدته جوري خان وسط اختفاء تام للأسرة.

رفض المحكمة الإفراج عن آريان جاء بناء على وجود أدلة تثبت تورطه في أنشطة غير مشروعة، لذا لا يمكن حسم عدم إقامته بأي إجراء غير قانوني واستحقاقه للإفراج المشروط.

المحادثات المسجلة عبر الواتساب تربط بين آريان خاص وعدد من الموردين وباعة المواد المخدرة، وأنه كان يعلم بوجود 6 حرامات من المخدر في حذاء صديقه رغم عدم وجود أي مواد بحوزته.