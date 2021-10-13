في بيان رسمي.. "القاهرة السينمائي" يدعم إدارة مهرجان الجونة بعد حريق البلازا

أصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بيانا رسميا، أعلنت فيه دعمها الكامل لمهرجان الجونة السينمائي بعد الحريق الذي اندلع صباح اليوم في محيط قاعة البلازا المخصصة للمهرجان.

وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في بيانها: "نتمنى لإدارة وفريق المهرجان الخروج بالدورة الخامسة بنجاح وأمان".

حريق قاعة مهرجان الجونة

اندلع حريق داخل القاعة المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها، حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.

وتلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطارا باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها، ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة ١٤ مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمدينة الغردقة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهي الأقرب لموقع الحادث، حيث يتواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم جميع سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ ٦ حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، وتماثلوا للشفاء وغادروا.

وأكد المهندس سميح ساويرس أن “المسرح الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائي لم يحدث به أي ضرر، والمكان الأساسي للاحتفالات بعيد تماما عن الحريق، وسوف نتمكن من إصلاح التلفيات قبل غد وكأنه لم يحدث حريق في المكان”.

كانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أعلنت انطلاق دورته الخامسة، غدا الخميس، وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، في مقدمتهم النجمة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، رغم الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينها وبين انتشال التميمي، مدير المهرجان، وتردد أنباء عن غياب يسرا واعتذارها عن عدم الحضور بسبب تلك الأزمة.

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي: حوادث مثل حادث حريق جزء بمنطقة محيطة بالمسرح واردة.. وكما عودتنا الجونة سيتم إصلاح هذه التلفيات في فترة وجيزة جدا، والضرر الذي حدث بمنطقة محيطه بالمسرح فقط ، والأهم أنه لم تكن هناك إصابات أو خسائر بالأرواح، وهذا المهرجان سوف ينبعث مهما كانت العقبات، ونحن في حالة جيدة.