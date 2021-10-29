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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 29-10-2021

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 29-10-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 29-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في وضع داعم يمنحك حماسا وسرعة بديهة، وتعرف كيف تنتصر على المعوقات.

عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل الحظ تمدك اليوم بطاقة عاطفية ولياقة ذهنية تساعدك على الإصلاح

 

برج الثور
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تضع مشاعرك جانبا لتحلل وتفكر بتعقل.

اجتماعيا وعاطفيا: كن مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة كي يمر اليوم بسلام.

 

برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: تعمل اليوم بحماس ويقظة، والقمر في منزل العلاقات يدفعك للاستمتاع بوقتك وتجذبك الحياة الاجتماعية.

عاطفيا: رغم التشوش.. قد تقضي وقتا هادئا مع الأحباب ومن أهم أسباب نجاح حياتك العاطفية تعاطفك وتفهمك للآخر.

 

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية أو مالية، فقط لا تتسرع في قراراتك.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يصيبك بالتشوش.. انتبه لأقوالك تفاديا للخلافات مع الأحباب والأهل والأقارب.

 

برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يزيد من جاذبيتك، وتستطيع أن تؤثر في الجميع.

مهنيا: عطارد في منزل العلاقات يمنحك لباقة ويدفعك نحو القيام بمبادرات ناجحة وتحصل على نتائج إيجابية.

 

برج العذراء
مهنيا وماليا: الفلك يطالبك اليوم بعدم المغامرة أو المخاطرة ويجب ألا تعلن خططك.

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل واختار جيدا من يصحبونك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

 

برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويجلبان لك التقدير وحب الآخرين وتقوم بخيارات موفقة.

مهنيا: القمر في منزل المشروعات يمنحك كل الحيوية والقدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين وتخطط جيدا لأعمالك.

 

برج العقرب
مهنيا: رغم الضغوط ومعاكسة القمر.. حاول أن تظل مثابرا ومتفائلا بالمستقبل.

عاطفيا: اليوم ينصحك الفلك بالتروي وعدم العناد مع من تحب، وحاول أن تكون مرنا.

 

برج القوس
مهنيا: القمر بمنزل الحظ يجعلك تفكر بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بالتوافق مع الأحباب والأصحاب وتدفعك الأفلاك للوقوف بجانب الضعفاء ويثمر عالمك بفعل الخير.

 

برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب للاقتراب ممن حولك بود وحب، ويمكنك أن تصلح علاقتك بالجميع.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك على الصعيد المالي والمهني.

 

برج الدلو
ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك واليوم ينصحك الفلك أن تتظاهر بالهدوء وأن تتحكم في مشاعرك لكي تكشف أمرا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد داعمان يعدانك بأوقات حلوة ويدفعانك لتشارك من حولك معاناتهم وتتحمل مسئولياتك بشجاعة.

 

برج الحوت
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة.. يمنحك اليوم نشاطا وحيوية ويزداد إصرارك على الإنجاز.

عاطفيا: فينوس في مربع برجك ويطالبك ذلك بالصبر والتأني في قراراتك الشخصية.

الأبراج خبيرة الابراج عبير فؤاد اليوم الجمعة 29-10-2021 برج الحمل

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