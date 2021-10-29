توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 29-10-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 29-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في وضع داعم يمنحك حماسا وسرعة بديهة، وتعرف كيف تنتصر على المعوقات.
عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل الحظ تمدك اليوم بطاقة عاطفية ولياقة ذهنية تساعدك على الإصلاح
برج الثور
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تضع مشاعرك جانبا لتحلل وتفكر بتعقل.
اجتماعيا وعاطفيا: كن مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة كي يمر اليوم بسلام.
برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: تعمل اليوم بحماس ويقظة، والقمر في منزل العلاقات يدفعك للاستمتاع بوقتك وتجذبك الحياة الاجتماعية.
عاطفيا: رغم التشوش.. قد تقضي وقتا هادئا مع الأحباب ومن أهم أسباب نجاح حياتك العاطفية تعاطفك وتفهمك للآخر.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية أو مالية، فقط لا تتسرع في قراراتك.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يصيبك بالتشوش.. انتبه لأقوالك تفاديا للخلافات مع الأحباب والأهل والأقارب.
برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يزيد من جاذبيتك، وتستطيع أن تؤثر في الجميع.
مهنيا: عطارد في منزل العلاقات يمنحك لباقة ويدفعك نحو القيام بمبادرات ناجحة وتحصل على نتائج إيجابية.
برج العذراء
مهنيا وماليا: الفلك يطالبك اليوم بعدم المغامرة أو المخاطرة ويجب ألا تعلن خططك.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل واختار جيدا من يصحبونك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.
برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويجلبان لك التقدير وحب الآخرين وتقوم بخيارات موفقة.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يمنحك كل الحيوية والقدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين وتخطط جيدا لأعمالك.
برج العقرب
مهنيا: رغم الضغوط ومعاكسة القمر.. حاول أن تظل مثابرا ومتفائلا بالمستقبل.
عاطفيا: اليوم ينصحك الفلك بالتروي وعدم العناد مع من تحب، وحاول أن تكون مرنا.
برج القوس
مهنيا: القمر بمنزل الحظ يجعلك تفكر بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بالتوافق مع الأحباب والأصحاب وتدفعك الأفلاك للوقوف بجانب الضعفاء ويثمر عالمك بفعل الخير.
برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب للاقتراب ممن حولك بود وحب، ويمكنك أن تصلح علاقتك بالجميع.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك على الصعيد المالي والمهني.
برج الدلو
ماليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك واليوم ينصحك الفلك أن تتظاهر بالهدوء وأن تتحكم في مشاعرك لكي تكشف أمرا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد داعمان يعدانك بأوقات حلوة ويدفعانك لتشارك من حولك معاناتهم وتتحمل مسئولياتك بشجاعة.
برج الحوت
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة.. يمنحك اليوم نشاطا وحيوية ويزداد إصرارك على الإنجاز.
عاطفيا: فينوس في مربع برجك ويطالبك ذلك بالصبر والتأني في قراراتك الشخصية.