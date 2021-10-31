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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جدولة الديون.. رئيس هيئة الثروة السمكية يكشف محاور تطوير المزارع | فيديو

صلاح مصيلحى
صلاح مصيلحى

كشف الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، تفاصيل لقاء الهيئة مع وزير الزراعة السيد القصير.


وأضاف مصيلحي، خلال برنامج المواجهة، المُذاع  عبر فضائية إكسترا نيوز، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن اللقاء ناقش ملف تأجير المزارع السمكية والمستجدات الخاصة بضوابط برنامج دعم الصيادين، بجانب إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتطوير في البحيرات المصرية.

 

وأشار إلى أنه يتم حاليا زيادة إنتاجية معظم البحيرات المصرية، موضحا أن العام الماضى والسابق له، توقف خلالهما تأجير المزارع السمكية؛ مما كان له تأثير سلبي على التنمية، وإعادة رفع كفاءة تلك المزارع.

 

وأوضح أنه تم إعادة تأجير المزارع السمكية وإعادة تقييم القيمة الإيجارية وجدولة الديون لهذه المزارع.

 

وتابع أنه تم جمع 70 مليون جنيه متحصلات خلال 3 شهور بالنسبة للقيمة الإيجارية مع إعادة جدولة الديون، معقبا: "الإنتاجية هذا العام تزيد وهناك استقرار لمزارع السمكية وتطوير وهذا له مردود كبير على الإنتاج السمكى".

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