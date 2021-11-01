أقوى 5 سيارات رياضية في السعودية موديل 2021.. صور

يضم السوق السعودي باقة متميزة من موديلات 2021، والتي تتنوع من ناحية التجهيزات الفنية الخاصة بكل علامة تجارية، بالاضافة إلى التصميمات الخارجية سواء كانت من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ أقوى 5 سيارات موديل 2021 من فئة السيارت الرياضية SUV.

1 - مرسيدس بنز جي-كلاس موديل 2021

تأتي السيارة مرسيدس بنز جي-كلاس موديل 2021 بمحرك ثماني الأسطوانات سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 422 حصانا، وعزم اقصى للدوران 610 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.8 ثانية، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

بالإضافة إلى محرك آخر قادر على انتاج قوة إضافية قدرها 585 حصانا، وعزم اقصى للدوران 850 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية تستطيع تلك النسخة أن تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 4.5 ثانية فقط.

وتبدأ أسعار السيارة مرسيدس بنز جي-كلاس موديل 2021 داخل السوق السعودي من 502.785 ريال حتى 691.994 ريال.

2 – هوندا بايلوت موديل 2021

ترتكز هوندا بايلوت موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.818 متر، مع نسبة طول بلغت 4.964 متر، وبعرض يقدر بـ 2.296 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.773 متر، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 589 لتر.

وتستمد السيارة هوندا بايلوت موديل 2021 قوتها من محرك 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 280 حصانا، وعزم اقصى للدوران 355 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي، وسرعة قصوى تصل لـ 175 كيلومتر في الساعة، وقوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 9.4 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة هوندا بايلوت موديل 2021 داخل السوق السعودي بين 149.385 و 202.285 ريال.

3 – بي ام دابليو X7 موديل 2021

جاءت السيارة بي ام دابليو X7 موديل 2021 بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، بقوة 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران 450 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 245 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة عبر منظومة الدفع الكلي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، وبهذه الإمكانيات تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 6.1 ثانية.

بالإضافة إلى محرك اخر بسعة 4400 سي سي 8 سلندر ثماني الأسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 462 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 650 نيوتن/متر، مع قوة تسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 5.4 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة بي ام دابليو X7 موديل 2021 من 473 ألف إلى 562.100 ريال سعودي.

4 – نيسان إكستيرا موديل 2021

تعمل نيسان إكستيرا موديل 2021 عبر محرك رباعي الأسطوانات سعة 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 241 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، ومقصورة داخلية تضم 7 مقاعد، مع العديد من وسائل الرفاهية مثل مكيف هواء اوتوماتيكي، ونظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء خلفي، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وبلوتوث ومخرج AUX و USB، ومثبت سرعة.

ويتراوح سعر السيارة نيسان إكستيرا موديل 2021 داخل السوق السعودي بين 103 آلاف ريال و 135 ألف ريال.

5 – جيب شيروكي موديل 2021

ترتكز جيب شيروكي موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.718 متر، مع نسبة طول بلغت 4.624 متر، وبعرض يقدر بـ 1.860 متر، وبارتفاع يبلغ 1.681 متر، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 841 لتر، إلى جانب منظومة المكابح عالية التجهيز، وبرامج الحماية والأمان.

وحصلت جيب شيروكي موديل 2021 على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3200 سي سي، قادر على انتاج قوة 272 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 316 نيوتن/متر، بينما تأتي بسرعة قصوى تقدر بـ 185 كيلومتر في الساعة، وقوة تسارع تجعل السيارة تنطلق من النقطة 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في غضون 8.4 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة جيب شيروكي موديل 2021 داخل السوق السعودي من 120.890 ريال وحتى 151.800 ريال.