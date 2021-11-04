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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة حب سعاد حسني وعبد الحليم حافظ بين الشائعة والحقيقة .. نوستالجيا

عبد الحليم وسعاد
عبد الحليم وسعاد حسني

يحل اليوم عيد الحب الموافق الخميس 4 نوفمبر، وهناك العديد من قصص الحب التي شغلت الوسط الفني ولعل أبرز تلك القصص هي قصة سعاد حسني وعبد الحليم حافظ، والتي تشكل غموضاً إلى يومنا هذا، لأن الآراء انقسمت على إكمال تلك العلاقة بالزواج أم لا..ونستعرض لكم أبرز تفاصيلها من خلال التقرير التالي:

 

مفيد فوزي


قال الإعلامي مفيد فوزى شاهد على قصة حب عبد الحليم حافظ وسعاد حسني ، إن العندليب هو من رفض إعلان الزواج قائلا :" فني أولى".

وشدد مفيد فوزي على ان عبدالحليم كان شديد الغيرة على سعاد حسني ويراقب السيارات التي تقف أمام منزلها ، لافتا الى ان سعاد حسني كانت تذهب لعبد الحليم حافظ في ساعات متأخرة من الليل لكي تطمئن عليه.

عبد الحليم وسعاد حسني

هاني مهنى


قال الموسيقار هاني مهنى، في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة  "المذاع على قناة " القاهرة والناس " :"  محصلش  الزواج ده وحليم اتضايق من حديث  مفيد فوزي في هذا الأمر ".

وأضاف هاني مهنى:" مفيد فوزي  كان بيلسن في موضوع زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني، ولم يحدث زواج بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني ".

وتابع :" كان هناك علاقة طيبة وحب متبادل بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني لكن لم يحدث زواج بينهما ".

وأكمل :" الأطباء  منعوا عبد الحليم حافظ من أي ارتباط أو علاقة زوجية  بسبب حالته الصحية ".

عبد الحليم وسعاد حسني

محمد شبانة


نفى محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لـ صدى البلد في الذكرى الـ 44 لوفاة العندليب الأسمر هذه الواقعة.

وأكد "محمد شبانة" في تصريحات مصورة لـ صدى البلد أن عبد حليم حافظ لم يتزوج من الفنانة الراحلة سعاد حسنى، والدليل على ذلك أن الفنان الراحل أكد على هذا الأمر من خلال مذكراته الصوتية التي سوف تصدر قريبًا، حيث من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة القادمة، وسيتم الكشف عن أسباب عدم إتمام الزواج في المذكرات.

 

عبد الحليم وسعاد حسني

 وأضاف محمد شبانة أن من روج هذه الشائعة كان الهدف منها هو إعادة الحديث عن الفنانة سعاد حسنى مرة أخرى بعد فشل فيلمين لها، مؤكدًا أنه لا يوجد العائلة التي ستنفى الأمر في حال حدوث الزواج فعليًا.

واستكمل: عقد الزواج المنتشر الذى يكشف عن زواجهما غير صحيح وبه العديد من الأخطاء التي تؤكد عدم صحته، والدليل على ذلك أن العقد تم كتابته على الآلة الكاتبة وبتوقيع لكل من يوسف وهبي ووجدي الحكيم الذين توفاهم الله.

وتابع: لم يتخذ إجراءات قانونية ضد شقيقة الفنانة سعاد حسني، التي ادعت وجود هذا العقد، بسبب العشرة التي جمعت بين الفنان سعاد حسني و عائلة العندليب".

 

وثيقة الزواج

جانجاه
أكدت جانجاه شقيقة سعاد حسني، أن السندريلا تزوجت من عبد الحليم حافظ بعد قصة حب استمرت لسنوات، مشيرة إلى أنه كان يغير عليها خاصة بسبب فارق العمر بينهما ، وذلك مع الاعلامي وائل الابراشي، بينما نشرت الإعلامية مي العيدان، وثيقة زواج الفنانة سعاد حسني والفنان عبد الحليم حافظ، والتي أعلنتها  "جانجاه" في كتابها "سعاد أسرار الجريمة الخفية".
 

 

سعاد حسني عبد الحليم عبد الحليم حافظ مفيد فوزي هانى مهنى محمد شبانة جانجاه

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