كيف احتفلت شفاء الأورمان بـ عيد ميلاد طفلة من محاربي السرطان بالأقصر

فى مشهد مبهج وإستمراراً للفعاليات المختلفة التى تقدمها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أقامت المستشفى إحتفالية مختلفة من نوعها برعاية البرنامج الدولي بتنظيم "عيد ميلاد الطفلة ليان 7 سنوات من مواليد شهر نوفمبر الجارى، وذلك للمساهمة فى تقديم الدعم المعنوى والنفسي لهم خلال رحلة العلاج المجانية بالمستشفى.



وتم تنظيم فعاليات إحتفالية عيد الميلاد داخل المستشفى بحضور قيادات المستشفي من الفريق الطبي ، وسط أجواء مميزة، حيث يقول الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، أن ذلك الحفل يأتى فى إطار الخطوات التى تتخذها إدارة المستشفى بصورة يومية لدعم معنويات كافة المرضى الذين يتلقون العلاج داخلها



ومن جانبه أكد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أن منهج مجلس إدارة المستشفى تقديم كافة أوجه الدعم لكل مريض يتلقى العلاج داخل أول صرح طبي فى علاج السرطان بالصعيد، موضحاً أنه تحرص إدارة شفاء الأورمان على تقديم كل وسائل الراحة للمرضي ومحاولة إخراجهم من الحالة النفسية التي تؤرقهم خلال رحلة العلاج عقب الإصابة بالسرطان، مشدداً على أنه دائماً لا تمر مناسبة خاصة أو عامة إلا وتقام لها احتفالية داخل المستشفى لدعم المرضى من أبناء الصعيد.

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