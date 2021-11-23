السيسي: مصر تقدم الدعم الكامل للشعوب الإفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي

الكوميسا..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب أن يسعى الجميع لتحقيق أهداف قمة الكوميسا، داعيا للمشاركة في تنفيذ رؤية وتحقيق مساعي القمة، على النحو الذي يخدم مصالح وأهداف تجمع الكوميسا.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال اجتماع قمة "الكوميسا" بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "اغتنم الفرصة قبل ختام كلمتنا اليوم لأدعوكم للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر لتحقيق مساعي وأهداف الكوميسا على النحو الذي يخدم مصالح شعوبنا".

وتابع الرئيس السيسي: "دعم مصر الكامل ومساندتها لجميع الشعوب الإفريقية في مسيرتها لتحقيق التكامل الاقتصادي".

وأردف الرئيس السيسي: "إننا على يقين من قوة وعزيمة شعوب القارة الإفريقية لتحقيق السلم والأمن والاستقرار باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية".



