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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معرض يبيع بقايا أرز يعود تاريخه إلى قبل 10000 عام في الصين

بقايا ارز
بقايا ارز

أقامت الصين معرضا لأرز يرجع تاريخه إلى ما قبل نحو 10000 عام في المتحف الوطني للبلاد في العاصمة بكين
 

وحسبما نشرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، تُعد بقايا الأرز التي تم العثور عليها في موقع شانغشان بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين، جزءا من الآثار المميزة لثقافة شانغشان التي يعود تاريخها إلى ما بين 11400 عام و8600 عام، واشتهرت بأنها مهد ثقافة زراعة الأرز عالميا.

 

وفي هذا الاطار، تم عرض حوالى 200 قطعة أثرية تعود إلى المراحل المبكرة والمتوسطة والمتأخرة لثقافة شانغشان، بما فيها الفخار الملون وبقايا المستوطنات خلال المعرض، الذي يحمل عنوان "الأرز.. الأصل.. التنوير: معرض خاص للاكتشافات الأثرية لثقافة شانغشان في تشجيانغ".

 

جدير بالذكر، تم اكتشاف موقع شانغشان لأول مرة في المجاري السفلى لنهر اليانغتسي عام 2000. فيما اكتشف علماء الآثار فيما بعد آثارا تتعلق بزراعة الأرز التي يعود تاريخها إلى حوالى 10000 عام، وأقدم بقايا المستوطنات المعروفة والعديد من آثار الفخار الملون.

 

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في بداية زراعة الأرز. كما يكشف النقاب عن أهمية الاكتشافات الأثرية في الموقع.

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