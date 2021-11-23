عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: علينا اتخاذ إجراءات لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك إرادة حقيقية وعزيمة صلبة لدول تجمع الكوميسا لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والسياسات لتحرير  التجارة بين دول الكوميسا بين دول التجمع والنهوض  بالبنية التحتية  وتحقيق التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات بالمنطقة .

وأضاف السيسي في  كلمته خلال اجتماع قمة "الكوميسا" بالعاصمة الإدارية:"خرجت القمة بنتائج ملموسة تتمثل في إطلاق استراتيجية  الكوميسا متوسطة المدى 2021 - 2025  والتي جاءت  دليلا على رؤية واضحة من دول الكوميسا لتعزيز التعاون المشترك في  شتى المجالات .

وتابع:" لقد أصبح لزاما  علينا أن نتخذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تمكننا من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا بشكل كامل وهي الغاية التي ببلوغها تتحول التجارة البينية إلى محرك أساسي يرفع من معدل الإنتاج  ويعزز التكامل  الإنتاجي والصناعي ".

وأكمل الرئيس السيسي:" تحقيق أعلى درجات  التكامل الاقتصادي كمنطقة الكوميسا يلزمنا بأن نفسح المجال لكافة الفاعلين الأساسيين المشاركين بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية وعلى رأسهم القطاع الخاص ومجتمع الاعمال ".

السيسي الرئيس السيسي الكوميسا إفريقيا اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لمستخدمى متصفح Firefox .. ورسميا فيفو تطلق هاتف vivo Y74s 5G

أهمية ممارسة تمارين الكارديو.. وكيفية القيام بها

أكبر شاشة معلومات وترفيه تعرض مليار لون.. كاديلاك تبدأ إنتاج ليريك 2023

سكن لكل المصريين.. من لهم أولوية الحصول على شقق المبادرة الرئاسية؟

قبل يومين من الحدث الأعظم.. تفاصيل فكرة تطوير طريق الكباش من الألف للياء

أزمة الطاقة تتفاقم.. ترامب: أمريكا أصبحت تحت رحمة أوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ارتفاع أعداد مصابي مدرسة السكر بنجع حمادى لـ50 تلميذا.. صور

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

لا يتعلم من أخطائه.. نجم الأهلي يهاجم موسيماني بعد الفوز على المحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرضه بيومين .. مسلسل موضوع عائلي أول بطولة تلفزيونية لـ ماجد الكدواني عبر «شاهد».. ومخرج العمل: خلطة ناجحة من النجوم يجسدون عملا إنسانيا بامتياز

الجثث تفحمت بالكامل.. تفاصيل مرعبة عن ضحايا حادث أتوبيس الموت في بلغاريا..صور

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

اللحظات الأخيرة لشقيق تيسير فهمي وسط النيران.. ماذا حدث في حريق رعاية العزل بالمهندسين؟

فيديو

فيديو جراف.. ليلى صاحبة الـ13 عاما تنقذ طفلا من الاختطاف داخل مول

تفاصيل مأساوية.. مصرع شقيق تيسير فهمي في حريق مستشفى بالمهندسين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تعرف على سبب نقل المنتج وليد منصور إلى المستشفى

لغز سقوط ربة منزل من الطابق السادس في سوهاج.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ