السيسي: علينا اتخاذ إجراءات لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك إرادة حقيقية وعزيمة صلبة لدول تجمع الكوميسا لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والسياسات لتحرير التجارة بين دول الكوميسا بين دول التجمع والنهوض بالبنية التحتية وتحقيق التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات بالمنطقة .

وأضاف السيسي في كلمته خلال اجتماع قمة "الكوميسا" بالعاصمة الإدارية:"خرجت القمة بنتائج ملموسة تتمثل في إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021 - 2025 والتي جاءت دليلا على رؤية واضحة من دول الكوميسا لتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات .

وتابع:" لقد أصبح لزاما علينا أن نتخذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تمكننا من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا بشكل كامل وهي الغاية التي ببلوغها تتحول التجارة البينية إلى محرك أساسي يرفع من معدل الإنتاج ويعزز التكامل الإنتاجي والصناعي ".

وأكمل الرئيس السيسي:" تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي كمنطقة الكوميسا يلزمنا بأن نفسح المجال لكافة الفاعلين الأساسيين المشاركين بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية وعلى رأسهم القطاع الخاص ومجتمع الاعمال ".