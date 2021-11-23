أستاذ اقتصاد: فكرة التكامل الأفريقي ظهرت في القارة السمراء قبل إنشاء الاتحاد الأوروبي

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، ومستشار البنك الدولي، إن فكرة التكامل الأفريقي الأفريقي، ظهرت في القارة السمراء، وذلك قبل أن يكون هناك اتحاد أوروبي.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التوقيت الحالي الذي تقود فيه مصر تجمع الكوميسا هو الأصعب منذ إنشاء التكتل الاقتصادي.



وأضاف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، ومستشار البنك الدولي، أن الـ 21 دولة المشكلة للكوميسا تأثرت بفيروس كورونا، وعانت بشكل أكبر من باقي دول القارة من هذه الجائحة.



ولفت خلال صدى البلد، إلى أن التكامل الاقتصادي في مفهومه الأكاديمي ينقسم إلى 6 مراحل تنتهي بتوحيد العملة، موضحا أن حجم التبادل بين دول الكوميسا أقل من 3 مليارات دولار، وهو مبلغ متضائل .

