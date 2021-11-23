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أخبار البلد

"عبدالغفار" يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات المنظومة الصحية بمحافظة الأقصر في ظل زيادة أعداد الرحلات السياحية

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بعدد من قيادات وزارة الصحة ومسئولي مديرية الشئون الصحية وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، وذلك عقب جولته الميدانية  لمتابعة استعدادات خطة التأمين الطبي لفعاليات احتفالية "افتتاح طريق الكباش الجديد".

وأكد الوزير - خلال الاجتماع- اكتمال جميع محاور خطة التأمين الطبي لفعاليات افتتاح طريق الكباش الجديد، وتوافر كافة الإمكانيات والخدمات الطبية والوقائية والإسعافية، والتي تفقدها ميدانيًا اليوم، مشددًا على التنسيق المستمر بين جميع القطاعات والهيئات المشاركة في الخطة لسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية للوفود المشاركة في فعاليات الافتتاح.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة استعدادات المنظومة الصحية بالأقصر في ظل زيادة أعداد الرحلات السياحية خاصة خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين، تزامنًا مع موسم الشتاء، حيث أكد الوزير على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي في مطار الأقصر الدولي، وكذلك تكثيف المرور الدوري لفرق الطب للوقائي على الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير تابع منظومة الخدمات الإسعافية بمحافظة الأقصر، والتي تضم 90 سيارة إسعاف و4 لانش نهري، كما تابع منظومة تلقي البلاغات والشكاوى وآلية التعامل معها، بما يضمن الاستجابة السريعة لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن الوزير شدد على ضرورة تكثيف البرامج التدريبية لتأهيل القوى البشرية العاملين ضمن منظومة الإسعاف، بما يلبي احتياجات المنظومة الصحية في ظل التوسع في الخدمات الطبية المقدمة بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الاجتماع تناول مناقشة استكمال العمل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد بالأقصر، وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، والوقوف على أي تحديات والعمل على حلها، كما تم مناقشة زيادة أعداد القوى البشرية من أطباء، وتمريض، وفنيين، مشيرًا إلى التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للاستعانة بأساتذة الجامعات والاستشاريين للعمل ضمن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أجرى اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمحافظة الأقصر لتفقد استعدادا خطة التأمين الطبي لفعاليات افتتاح طريق الكباش الجديد.

وزير التعليم التعليم العالي وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان محافظة الاقصر الرعاية الصحية

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