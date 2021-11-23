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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب: استضافة مصر قمة " الكوميسا" تؤكد قوة ومكانة مصر الاقتصادية

النائبة نورا على
النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن استضافة مصر وتسلمها قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" برئاسة فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة السادة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع ، والتي تنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" دليل على قوة ومكانة مصر الاقتصادية ورؤيتها المستقبلية ودورها المحورى الهام فى القارة الأفريقية والذى يعد نجاحاً جديداً لريادة مصر الأفريقية.

 

واكد النائبة أن رئاسة مصر لقمة "الكوميسا" يعزز دورها الاستراتيجي والتاريخي والاقتصادي بما يتناسب مع قيمة مصر الاقتصادية والتاريخية للدول الإفريقية ،وسيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر ودول إفريقيا.


وأضافت رئيس سياحة النواب أن استضافة مصر لقمة الكوميسا لها إيجابيات كثيرة على رأسها إمكانية زيادة التبادل التجارى بين الدولة المصرية ودول أفريقيا بالإضافة إلى الاستفادة من قمة الكوميسا للترويج لإصلاحاتها الاقتصادية.


وقالت النائبة نورا على أن تسلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" وإطلاق سيادته خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية فرصة تاريخية كبيرة لدفع الصادرات المصرية إلى مستويات كبيرة وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز صادرات مصر في مختلف الدول الأفريقية بما يحقق عائدات مالية واقتصادية تدعم خطط التنمية وتزيد معدلات النمو الاقتصادي بالإضافة إلى أنها فرصة كبيرة لنقل الخبرات؛ حيث إن مصر استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولديها شفافية تؤهلها لتصدير تجربة الإصلاح الاقتصادي وتنمية افريقيا.


وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب بكلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة والتي تناولت عدد من الرسائل والملفات الهامة لعل أبرزها ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية وأنها فرصة واعدة للاستثمار والمنافسة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التبادل التجاري العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية القارة الافريقية

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