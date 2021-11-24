رئيس جهاز التمثيل التجاري: مصر لديها القدرات الكاملة لتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الكوميسا

قال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن مصر تستضيف القمة الـ 21 من "قمة الكوميسا" لرؤساء الدول و الحكومات للسوق المشتركة لدول شرق و جنوب أفريقيا، و أنها أول مرة منذ 20 عاماً تعود مصر ترأس الكوميسا و قمة الكوميسا مرة أخرى.

وأضاف "مفوض يحيى الواثق بالله " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم رئاسة "الكوميسا" للدورة القادمة ، موضحاً أنها خطوة مهمة جداً تجاه شرق وجنوب أفريقيا.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن مصر مجهودها و إمكانياتها تسمح لها بالنفاذ في الدول الافريقية ليس فقط في محور الصادرات و لكن أيضاً كثير من رجال الاعمال راغبون في الأستثمار في القارة الافريقية، موضحاً أن هناك علاقات متميزة للغاية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء "الكوميسا".