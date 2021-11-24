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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التخطيط: تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مصر يوفر فرص عمل كثيرة

هالة السعيد
هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن العالم ما زال يعاني من تداعيات جائحة كورونا ولكننا في مرحلة التعافي على مستوى الاقتصاد العالمي .


وأضافت هالة السعيد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" في بداية جائحة كورونا مصر قررت الحفاظ على صحة المواطن  بالتوازي مع استمرار عجلة الاقتصاد وهذا القرار ساعدنا بشكل كبير".

 

وتابعت هالة السعيد :" الدولة انتهجت سياسات نقدية متوازنة لمساندة الاقتصاد في مختلف القطاعات في جائحة كورونا وذلك ساعدنا في تحقيق معدل نمو  إيجابي ".

 

وأكملت هالة السعيد :  تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مصر  يؤدي إلى نمو مختلف القطاعات في مصر سواء في مجال الصناعة أو قناة السويس او تشييد والبناء ".

 

وتابعت هالة السعيد :" توفير فرص عمل للشباب في ظل تحقيق معدلات نمو مرتفعة  في مصر “، مضيفة:” مصر جزء من العالم وهناك ارتفاع في الاسعار على مستوى العالم ولكن زيادة الاسعار في مصر ليست كبيرة   بسبب زيادة معدلات الإنتاج".

التخطيط هالة السعيد معدلات نمو الاقتصاد اخبار التوك شو

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