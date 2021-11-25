اقتصاد العراق: تحذير من نقص بمنتج القمح وسعر كيس الطحين يصل إلى 36 دولاراً

بعد عام من الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح، يعيش العراق اليوم أزمة في المنتج نتيجة خفض المساحات المزروعة إلى 2.5 مليون دونم، والتي تمثل 50% من المساحة المزروعة في العام الماضي بسبب شح المياه وانخفاض واردات نهر دجلة عبر تركيا.

من 31 مليار متر مكعب عام 2019 إلى 11 مليار متر مكعب عام 2020 مع صعوبات الاستيراد المرافقة للأزمة العالمية الأمر الذي رفع سعر كيس طحين القمح المستورد من 15 دولارآ مطلع العام الحالي الى 36 دولار حاليآ.

تأمين المادة الأساسية للخبز يكمن حاليآ في استيراد 2.5 طن من القمح في حال نجاح الموسم الزراعي الحالي بتوفير مليوني طن، بعد أن تقلص منتوج القمح المحلي من 6 ملايين طن العام الماضي إلى 4 ملايين طن خلال العام الحالي.

المعاناة تزداد لدى أصحاب المخابز ومحال بيع المعجنات والحلويات كونهم يعتمدون على المنتج المستورد من طحين القمح في منتجاتهم اليومية لفارق الجودة مقارنة بالمنتج المحلي مما يجعلهم أمام خيارات الخسائر او تقليص حجم الرغيف أو رفع الاسعار.

وتوزع الحكومة طحين القمح على المواطنين وفق برنامج البطاقة التموينية بواقع 9 كغم للفرد شهريآ وبسعر مدعوم لكنه بجودة اقل عن النظير المستورد رغم ميزانية برنامج الدعم التمويني البالغة 638 مليون دولار للعام الحالي مما يبقي الحاجة للتعويض عبر المنتج المستورد.