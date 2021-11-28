أخبار التكنولوجيا| 5 ميزات «ممتعة» قادمة إلى واتساب قريبا.. ما هي "خريطة الثلج" المخفية بـ هواتف آيفون

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

سعر هاتف آيفون 13 في مصر.. iPhone 13 Pro Max أقوى هواتف آبل في 2021

كشفت شركة آبل عن سعر هاتف ايفون 13 برو max، بشكل رسمي شهر سبتمبر الماضي، ولكن نظرا لكونه الهاتف الأول الذي يحظى بسعة تخزين هي الأكبر في تاريخ هواتف الشركة.

يعد واتس آب تطبيق التراسل الأكثر شعبية في عالم المراسلة الفورية، حيث يستخدمه مئات الملايين من الأشخاص حول العالم بشكل يومي، لهذا السبب يقدم WhatsApp باستمرار العديد من الميزات والتحديثات الجديدة لجعل طريقة استخدامه أفضل وأكثر متعة مما سبق

رصد هاتف فيفو المرتقب Vivo Y32، ضمن قوائم هيئة الاتصالات الصينية TENAA، مع بعض الصور تكشف عن تصميم الجهاز، والذي المقرر أن ينضم إلى سلسلة Vivo Y الحالية كإصدار 4G منخفض التكلفة.

تحديث ضخم لتطبيق تروكولر على أندرويد يقدم ميزات جديدة.. تعرف عليها

يعد تروكولر تطبيق تحديد هوية المتصل الأكثر شيوعا حول العالم منذ عام 2009، وعلى مدار الأعوام الماضية حصل Truecaller على العديد من الميزات الجديدة التي قد تهم المستخدمين وتجعله يحتل قائمة أفضل تطبيقات الاتصال على نظام التشغيل أندرويد.

تتمتع هواتف آيفون من آبل بالعديد من الميزات المطورة، والتي يمكن وصف بعضها بالخفية حيث لا يعلم بوجودها الكثير من مالكو الأجهزة الرائدة، والتي يمكن الاستفادة منها وإثراء تجربة استخدام الهواتف الذكية الباهظة التكلفة.