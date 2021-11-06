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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دون الحاجة إلى اتصال هاتف ذكي بالإنترنت.. واتس آب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها

واتساب
واتساب

كان فريق واتس آب WhatsApp، يختبر ميزة جديدة على مدار أشهر، والتي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بربط حساباتهم بأجهزة ثانوية والاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة إلى أن يكون الهاتف الذكي الأساسي متصلا بالإنترنت.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقوم واتس آب حاليا بطرح هذه الميزة الجديدة رسميا، لجميع مستخدمي خدمة الدردشة الفورية على كل من إصدارات أندرويد و iOS، في آخر تحديث للتطبيق على الأنظمة المذكورة.

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واتس آب يطرح ميزة لربط الأجهزة دون الحاجة إلى اتصال هاتف ذكي بالإنترنت


وفي السابق، كان على المستخدم إبقاء الهاتف الذكي الرئيسي المسجل عليه رقم حساب واتس آب متصلا بالإنترنت، قبل أن يتمكن من إجراء محادثات في التطبيق عبر إصدار الويب على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المتصلة.

وعند تمكين هذه الميزة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ على أجهزة أندرويد وآيفون حاليا، على مستخدمي واتس آب الذهاب  إلى خيار الأجهزة المرتبطة Linked Devices، من خلال النقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يمين الصفحة الرئيسية لواتس آب، ثم اختيار الخاصية التي لا تزال تحمل صفة "الإصدار التجريبي Multi-Device Beta".

WhatsApp rolls out feature to link devices without needing a smartphone to be online
واتس آب يطرح ميزة لربط الأجهزة دون الحاجة إلى اتصال هاتف ذكي بالإنترنت


وبمجرد التفعيل، سيتم إلغاء ارتباط حسابك بجميع الأجهزة المتصلة قبل إعادة الارتباط بجهاز جديد، وبمجرد الارتباط سيتمكن المستخدم من استئناف الدردشة على هذه الأجهزة سواء أكان الهاتف الذكي متصلا بالإنترنت أم لا، بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال الرسائل والمكالمات مشفرة من طرف إلى طرف.


وستسمح خاصية "الأجهزة المرتبطة" الجديدة لمستخدمي واتس آب بإرسال وتلقي الرسائل لمدة تصل إلى 14 يوما بصورة متواصلة، بعد انقطاع اتصال الإنترنت عن الهاتف الذكي الرئيسي، وقد تكون هذه الخاصية مفيدة للأشخاص الذين يفقدون هواتفهم الذكية مؤقتا أو إذا نفدت بطارية الهاتف ويحتاجون في الوقت ذاته إلى التواصل عبر واتس آب.

وللأسف، هناك قيود على مستخدمي واتس آب على iOS لا تسمح لك بحذف الرسائل أو سلاسل المحادثات من جهاز مرتبط، القيد الآخر هو أنه لا يزال يتعذر عليك ربط جهاز لوحي أو هاتف ذكي ثانوي، وللتحقق من الميزة، قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من واتس آب وانقر فوق قائمة النقاط الثلاث، ثم اضغط على "الأجهزة المرتبطة" وقم بتمكين الميزة.

خطوات تمكين ميزة الأجهزة المرتبطة على واتس آب
واتس اب WhatsApp واتساب هاتف ذكي الانترنت ربط الأجهزة الأجهزة المرتبطة Linked devices

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