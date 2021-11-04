عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 طرق تتيح لك معرفة ما إذا تم حظرك على واتساب

واتساب
واتساب

يعد واتساب WhatsApp، هو تطبيق الدردشة الأشهر عبر الهاتف، كما أنه يتيح مشاركة الصور والفيديوهات ويستخدمه مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، لذلك ليس من المستغرب أن يتيح لك التطبيق ميزة خاصة لحظر المستخدمين الذين لا تريد أن تتواصل معهم مرة أخرى.

 

وحسبما ذكر موقع "businessinsider"، يعد حظر شخص ما على واتساب هو أفضل طريقة لمنعه من الاتصال بك أو مراسلتك، ولكن إذا كان العكس صحيح وكنت أنت الشخص الذي تم حظره، فكيف يمكنك معرفة ذلك؟

 

واتساب ويب يحصل على ثلاث ميزات جديدة.. تعرف عليها

بحيلة بسيطة.. كيفية تنشيط الوضع غير المرئي لـ واتساب ويب

 

5 طرق لمعرفة ما إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب


لسوء الحظ، لا توجد طريقة مباشرة لمعرفة ما إذا تم حظرك على واتساب، ولكن توجد العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها لمعرفة ذلك بنفسك.


الطريقة الأولى: لا يمكنك رؤية حالة “آخر ظهور” لجهة اتصال:

أول طريقة سوف تساعدك على معرفة ما إذا تم حظرك، هي من خلال التحقق من حالة “آخر ظهور” لجهة الاتصال التي ترغب في معرفة ما إذا كانا صاحبها قاما بحظرك ولا يمكنك مراسلته، فإذا كنت لا ترى حالة “آخر ظهور”، فربما تم حظرك.

 

الطريقة الثانية: لا يمكنك رؤية صورة الملف الشخصي الجديدة لجهة اتصال:

إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب ثم قام بتغيير صورة ملفه الشخصي، فلن ترى صورة الملف الشخصي الجديدة، سترى دائما صورته التي تم حظرك وقت وجودها.


الطريقة الثالثة: رسائلك تظهر علامة اختيار واحدة فقط:

يستخدم واتساب رموز علامة الاختيار لتتبع رسائلك والتي تأتي على شكل علامة الصح، حيث يعني وجود رمز علامة اختيار واحد بجوار رسالتك يعني أنه تم إرسالها، بينما تشير علامتا اختيار إلى أنه تم استلامها، ولكن عندما ترسل رسالة إلى شخص قام بحظرك، فلن تظهر علامة الاختيار الثانية هذه أبدا، إذا كنت متصلاً بالإنترنت ولم يتم تسليم رسالتك مطلقًا، فهناك احتمال كبير بأنك محظور.

 

العلامة الرابعة: لن تتمكن من إجراء مكالمة:

لن تتمكن من الاتصال بأي شخص قام بحظرك على واتساب نهائيا، فعندما تحاول إجراء مكالمة لن تتم .


العلامة الخامسة: لا يمكنك إضافة جهة الاتصال إلى مجموعة على واتساب:


أخيرا، إذا حاولت إضافة جهة الاتصال في مجموعة واتساب، وتلقيت رسالة تفيد بأنه لا يُسمح لك بإضافتهم إلى مجموعتك، فهذه العلامة تؤكد أنه تم حظرك بالفعل.

واتساب WhatsApp حظر واتساب واتس اب حظر تم حظرك الدردشة

موضوعات متعلقة

بعد إغلاقها رسميًا.. 5 معلومات لا تعرفها عن ميزة التعرف على الوجه من فيسبوك

بعد توافره عالميا.. كيفية استخدام ملصق «Add Yours» في قصص إنستجرام

شاومي في الصدارة.. AnTuTu تكشف عن أقوى الهواتف الذكية لشهر أكتوبر

واتساب ويب يحصل على ثلاث ميزات جديدة.. تعرف عليها

مجانا.. 5 إجراءات "مهمة" لفحص أمان هواتف أندرويد من البرامج الضارة

ترشيحاتنا

5 طرق تتيح لك معرفة ما إذا تم حظرك على واتساب

إبراهيم سعيد: تصرفات كهربا بتخسره تعاطف الجماهير.. مشاركة الشناوي فى القمة خطأ

صدعوني.. أب يحقن طفليه بالهيروين ويتخلص منهما

دعاء الفرج العاجل .. احرص عليه في جوف الليل

مقارنة بين شيفروليه أوبترا وهيونداي أكسنت RB موديل 2022

أجهزة الأمن بالفيوم تنجح فى تحرير رهائن مسجل خطر والقبض عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات صادمة من والدة سفاح الإسماعيلية: مدمن ومريض نفسي

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

التموين تعلن احتمالية في زيادة أسعار السلع الأساسية بـ فعل عالمي |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ