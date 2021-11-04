5 طرق تتيح لك معرفة ما إذا تم حظرك على واتساب

يعد واتساب WhatsApp، هو تطبيق الدردشة الأشهر عبر الهاتف، كما أنه يتيح مشاركة الصور والفيديوهات ويستخدمه مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، لذلك ليس من المستغرب أن يتيح لك التطبيق ميزة خاصة لحظر المستخدمين الذين لا تريد أن تتواصل معهم مرة أخرى.

وحسبما ذكر موقع "businessinsider"، يعد حظر شخص ما على واتساب هو أفضل طريقة لمنعه من الاتصال بك أو مراسلتك، ولكن إذا كان العكس صحيح وكنت أنت الشخص الذي تم حظره، فكيف يمكنك معرفة ذلك؟

5 طرق لمعرفة ما إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب



لسوء الحظ، لا توجد طريقة مباشرة لمعرفة ما إذا تم حظرك على واتساب، ولكن توجد العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها لمعرفة ذلك بنفسك.



الطريقة الأولى: لا يمكنك رؤية حالة “آخر ظهور” لجهة اتصال:

أول طريقة سوف تساعدك على معرفة ما إذا تم حظرك، هي من خلال التحقق من حالة “آخر ظهور” لجهة الاتصال التي ترغب في معرفة ما إذا كانا صاحبها قاما بحظرك ولا يمكنك مراسلته، فإذا كنت لا ترى حالة “آخر ظهور”، فربما تم حظرك.

الطريقة الثانية: لا يمكنك رؤية صورة الملف الشخصي الجديدة لجهة اتصال:

إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب ثم قام بتغيير صورة ملفه الشخصي، فلن ترى صورة الملف الشخصي الجديدة، سترى دائما صورته التي تم حظرك وقت وجودها.



الطريقة الثالثة: رسائلك تظهر علامة اختيار واحدة فقط:

يستخدم واتساب رموز علامة الاختيار لتتبع رسائلك والتي تأتي على شكل علامة الصح، حيث يعني وجود رمز علامة اختيار واحد بجوار رسالتك يعني أنه تم إرسالها، بينما تشير علامتا اختيار إلى أنه تم استلامها، ولكن عندما ترسل رسالة إلى شخص قام بحظرك، فلن تظهر علامة الاختيار الثانية هذه أبدا، إذا كنت متصلاً بالإنترنت ولم يتم تسليم رسالتك مطلقًا، فهناك احتمال كبير بأنك محظور.

العلامة الرابعة: لن تتمكن من إجراء مكالمة:

لن تتمكن من الاتصال بأي شخص قام بحظرك على واتساب نهائيا، فعندما تحاول إجراء مكالمة لن تتم .



العلامة الخامسة: لا يمكنك إضافة جهة الاتصال إلى مجموعة على واتساب:



أخيرا، إذا حاولت إضافة جهة الاتصال في مجموعة واتساب، وتلقيت رسالة تفيد بأنه لا يُسمح لك بإضافتهم إلى مجموعتك، فهذه العلامة تؤكد أنه تم حظرك بالفعل.