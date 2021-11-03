عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب ويب يحصل على ثلاث ميزات جديدة.. تعرف عليها

واتساب
واتساب

أضاف واتساب WhatsApp، ثلاث ميزات جديدة إلى إصدار الويب الخاص به، والتي تتيح للمستخدمين عبر أجهزة سطح المكتب وفقا لما أعلنته الشركة تحرير الصور بطريقة أفضل ومعاينة الروابط دون النقر عليها، كما تسمح ميزة الأخيرة اقتراح ملصق جديد مناسب.

الميزة الأولى: تحرير الصور:

بحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، توفر ميزة تحرير الصور على الويب للمستخدمين، مجموعة من الأدوات المتوفرة على إصدار الهواتف الذكية، والتي تظهر عند إرسال صور للآخرين، وتتيح تلك الأدوات قص الصور، والكتابة عليها وإضافة رموز تعبيرية.

مفاجأة جديدة بعد تغيير اسم فيسبوك.. وقف دعم واتساب خلال 48 ساعة

قريبا.. واتساب يطالب الملايين من مستخدميه القيام بهذا الإجراء لأول مرة

الميزة الثانية: معاينة الروابط:

تتيح ميزة واتساب الخاصة بمعاينة الروابط بشكل أوضح من حيث المعلومات المتوفرة من داخل الرابط عند مشاركته، كما تتيح طريقة عرض أكبر للصور المرفقة مع الرابط، حيث يستطيع المستخدم رؤية الصورة ومعلومات أكثر وضوحا حول الرابط دون النقر عليه.

الميزة الثالثة: اقتراح الملصقات:

يوفر النظام الأساسي للخدمة في تحديث واتساب لمستخدمي نسخة الويب، ميزة أخرى توفر لهم مجموعة اقتراحات لملصقات مناسبة وفقا لما يقوم المستخدم بكتابته من رسائل، حيث يظهر للمستخدم عند كتابة كلمات محددة إلى يسار مستطيل الكتابة علامة الملصقات، وبالنقر عليها يظهر للمستخدم ملصقات مقترحة تعبر عما يكتبه.

يذكر أن واتساب يعمل بأحدث إصدار تجريبي للهواتف الذكية ستطلب من المستخدمين تحميل مستندات التحقق لمواصلة استخدام المدفوعات عبر المنصة، والتي توفر لمستخدمي خدمة WhatsApp Payments، وهي أداة لتحويل الأموال تتيح لمستخدمي واتساب إلى إرسال وتلقي الأموال من وإلى جهات الاتصال الخاصة بهم والمشتركة في الخدمة، تم إطلاقها لأول مرة في البرازيل العام الماضي وتم طرحه لاحقًا في مناطق أخرى مثل الهند، طبقة حماية إضافية لشمان أمان المعاملات المالية التي تتم عبر الخدمة.

واتساب WhatsApp واتساب ويب ميزات واتساب ويب سطح المكتب الهواتف الذكية

موضوعات متعلقة

مجانا.. 5 إجراءات "مهمة" لفحص أمان هواتف أندرويد من البرامج الضارة

كيفية استخدام واتساب على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول

هاتف بتصميم عسكري.. سعر ومميزات نوكيا Nokia XR20

WhatsApp from Meta.. واتساب يضيف علامة فيسبوك التجارية الجديدة لآيفون وأندرويد

ترشيحاتنا

ليفربول يستدرج أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الطقس غدا| انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونشاط رياح بعدة مناطق بالجمهورية

الري: تأهيل 3086 كيلو متر من الترع وإزالة 67 ألف حالة تعد على النيل.. صور

كوني نموذجًا يحتذى به لطفلك.. أسباب السمنة عند الأطفال ونصائح للتعامل

أول تعليق من بايدن على موافقة السلطات الصحية منح لقاح فايزر للأطفال

واتساب ويب يحصل على ثلاث ميزات جديدة.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسرة قاتل الإسماعيلية تغادر منزلها بعد حادث الذبح .. صور وفيديو

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

الإسكندرية مهددة بالغرق .. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

ننشر الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

ننشر أول صور لمحتجز رهائن الفيوم.. والشرطة تحاول تحريرهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

فيديو

فيديو جراف.. رحلة صعود عفروتو من عامل بمقهي إلى نجم الراب

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ