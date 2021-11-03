واتساب ويب يحصل على ثلاث ميزات جديدة.. تعرف عليها

أضاف واتساب WhatsApp، ثلاث ميزات جديدة إلى إصدار الويب الخاص به، والتي تتيح للمستخدمين عبر أجهزة سطح المكتب وفقا لما أعلنته الشركة تحرير الصور بطريقة أفضل ومعاينة الروابط دون النقر عليها، كما تسمح ميزة الأخيرة اقتراح ملصق جديد مناسب.

الميزة الأولى: تحرير الصور:

بحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، توفر ميزة تحرير الصور على الويب للمستخدمين، مجموعة من الأدوات المتوفرة على إصدار الهواتف الذكية، والتي تظهر عند إرسال صور للآخرين، وتتيح تلك الأدوات قص الصور، والكتابة عليها وإضافة رموز تعبيرية.

الميزة الثانية: معاينة الروابط:

تتيح ميزة واتساب الخاصة بمعاينة الروابط بشكل أوضح من حيث المعلومات المتوفرة من داخل الرابط عند مشاركته، كما تتيح طريقة عرض أكبر للصور المرفقة مع الرابط، حيث يستطيع المستخدم رؤية الصورة ومعلومات أكثر وضوحا حول الرابط دون النقر عليه.

الميزة الثالثة: اقتراح الملصقات:

يوفر النظام الأساسي للخدمة في تحديث واتساب لمستخدمي نسخة الويب، ميزة أخرى توفر لهم مجموعة اقتراحات لملصقات مناسبة وفقا لما يقوم المستخدم بكتابته من رسائل، حيث يظهر للمستخدم عند كتابة كلمات محددة إلى يسار مستطيل الكتابة علامة الملصقات، وبالنقر عليها يظهر للمستخدم ملصقات مقترحة تعبر عما يكتبه.

يذكر أن واتساب يعمل بأحدث إصدار تجريبي للهواتف الذكية ستطلب من المستخدمين تحميل مستندات التحقق لمواصلة استخدام المدفوعات عبر المنصة، والتي توفر لمستخدمي خدمة WhatsApp Payments، وهي أداة لتحويل الأموال تتيح لمستخدمي واتساب إلى إرسال وتلقي الأموال من وإلى جهات الاتصال الخاصة بهم والمشتركة في الخدمة، تم إطلاقها لأول مرة في البرازيل العام الماضي وتم طرحه لاحقًا في مناطق أخرى مثل الهند، طبقة حماية إضافية لشمان أمان المعاملات المالية التي تتم عبر الخدمة.