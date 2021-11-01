خبير تكنولوجيا معلومات يكشف عن أسباب توقف واتساب على بعض الهواتف.. فيديو

قال الدكتور شريف اسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات ، أن شركة واتساب أعلنت من فترة ان التطبيق لن يعمل على أجهزة لم يتم تحديث نظام التشغيل الخاص بها ، مؤكدا أنه بداية من إصدار ايفون 6 حتى الاصدار الأخير للايفون سيعمل عليها تطبيق واتساب .

وأضاف شريف اسكندر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة " دي إم سي " ، أن نظام التشغيل الخاص بعض الأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب لا يدعمون نظام التشغيل الخاص بالتطبيق ، مؤكدا أن نظام التشغيل الخاص بجميع الهواتف يتغير كل عام .

وأوضح شريف اسكندر ، أن نظام الأندرويد يعمل عليه واتساب بداية من نظام تشغيل 12 فيما أعلي ، مؤكدا أن تطبيق فيسبوك يتعامل مع اللغة العربية على أنها لغة واحدة .