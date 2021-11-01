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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تكنولوجيا معلومات يكشف عن أسباب توقف واتساب على بعض الهواتف.. فيديو

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب

قال الدكتور شريف اسكندر  خبير تكنولوجيا المعلومات ، أن شركة واتساب أعلنت من فترة ان التطبيق لن يعمل على أجهزة لم يتم تحديث نظام التشغيل الخاص بها ، مؤكدا أنه بداية من إصدار ايفون 6 حتى الاصدار الأخير للايفون سيعمل عليها تطبيق واتساب .

وأضاف شريف اسكندر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة " دي إم سي " ، أن نظام التشغيل الخاص بعض الأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب لا يدعمون نظام التشغيل الخاص بالتطبيق ، مؤكدا أن نظام التشغيل الخاص بجميع الهواتف يتغير كل عام .

وأوضح شريف اسكندر ، أن نظام الأندرويد يعمل عليه واتساب بداية من نظام تشغيل 12 فيما أعلي ، مؤكدا أن تطبيق فيسبوك يتعامل مع اللغة العربية على أنها لغة واحدة .

 

 

تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات فيس بوك تطبيق واتسآب اللغة العربية خبير تكنولوجيا تطبيق الاجهزة

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