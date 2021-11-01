عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتسآب يتوقف على هذه الهواتف نهائيا.. وعودة لعبة Roblox بعد انقطاع استمر 3 أيام

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

ميزات خصوصية آبل تسببت في خسارة فيسبوك وتويتر ويوتيوب 10 مليارات دولار


كشفت مجموعة من التحقيقات أن كبرى منصات التواصل الاجتماعى العالمية مثل فيسبوك وتويتر وسناب شات ويوتيوب قد خسروا حوالي 10 مليارات دولار من أرباحهم السنوية بسبب ميزات الخصوصية التي أطلقتها شركة آبل.

 

واتسآب يتوقف على هذه الهواتف نهائيا 


يتوقف غدا الإثنين، الموافق أول نوفمبر، تطبيق WhatsApp واتسآب على عدد كبير من الهواتف الذكية ولكن ذات أنظمة التشغيل القديمة، حيث لن يدعم التطبيق بدءا من الغد أي دعم أمنى لأصحاب هذه الهواتف مما يجعل التطبيق لديهم عرضة للاختراق في أى وقت.

 

لهذا السبب ميزة iCloud Private Relay من آبل تشكل كابوسا بالنسبة الشركات


يبدو أن شركة آبل الأمريكية ستكون سببا في أزمة كبيرة في المؤسسات والشركات نتيجة استخدام ميزة iCloud Private Relay التي تعتبر جزءا من اشتراك + iCloud ، والتي أطلقتها ضمن نظام تشغيلها الأحدث iOS 15 .

 

عودة لعبة Roblox إلى الإنترنت بعد انقطاع استمر 3 أيام


عادت أخيرا لعبة الفيديو الشهيرة Roblox بعد انقطاع دام ثلاثة أيام بسبب عطل تقنى، حيث بدأت اللعبة في الانقطاع التدريجي أولا ثم بعد ذلك انقطعت بشكل تام، مما جعل الملايين من مستخدمي اللعبة يلجئون إلى مواقع التواصل للتبيلغ عن العطل.  

 

جوجل تصدر تحديث Android 12L لجميع أجهزة تابلت أندرويد بمميزات جديدة


أصدرت شركة جوجل الأمريكية تحديثا جديدا لأجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد والتي تعتبر قديمة نسبيا ويقدم التحديث الذى تم إطلاقه تحت اسم Android 12L عدد من الميزات الكبيرة لهذه الأجهزة تجعلها تتنافس مع أجهزة التابلت الاخرى التي تعمل بنظام ويندوز.

 

بتكنولوجيا AR و VR.. آبل تستعد لإطلاق سماعة الواقع المختلط بسعر باهظ


كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية في طريقها لإطلاق سماعات الرأس المختلطة AR و VR والتي تعمل بتكنولوجيا الواقع الافتراضى والمعزز معا ، حيث سيتم إصدارها في العام المقبل 2022 .    

 

سامسونج تعلن دخولها عالم الألعاب السحابية على تليفزيونها Tizen


أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية دخولها عالم الألعاب السحابية من خلال أجهزة التليفزيون الذكية الخاصة بها Tizen ، وقررت الشركة أن تنافس شركات كبرى في هذا المجال مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت.

 

 

لعبة Roblox انقطاع لعبة Roblox عطل لعبة Roblox واتساب توقف واتسآب سامسونج آبل فيسبوك تويتر ميزات خصوصية آبل

ترشيحاتنا

زوج أمها اعتدى عليها حتى الموت..السجن المشدد يواجه قاتل الطفلة حنين بـ حلوان

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 1-11-2021

أفغانستان.. استسلام 65 مسلحا من داعش في ولاية ننجرهار

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لموجهة الأهلي في الدوري

توابع أزمة الغواصات النووية| ماكرون: رئيس وزراء أستراليا كاذب

بـ وزن يتجاوز الـ 6 كيلوجرام.. سيدة تنجب ثالث أضخم طفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار على هذه المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر من هذا الأمر

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

انخفاض الذهب.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 1-11-2021

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ