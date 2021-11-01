أخبار التكنولوجيا| واتسآب يتوقف على هذه الهواتف نهائيا.. وعودة لعبة Roblox بعد انقطاع استمر 3 أيام

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



كشفت مجموعة من التحقيقات أن كبرى منصات التواصل الاجتماعى العالمية مثل فيسبوك وتويتر وسناب شات ويوتيوب قد خسروا حوالي 10 مليارات دولار من أرباحهم السنوية بسبب ميزات الخصوصية التي أطلقتها شركة آبل.



يتوقف غدا الإثنين، الموافق أول نوفمبر، تطبيق WhatsApp واتسآب على عدد كبير من الهواتف الذكية ولكن ذات أنظمة التشغيل القديمة، حيث لن يدعم التطبيق بدءا من الغد أي دعم أمنى لأصحاب هذه الهواتف مما يجعل التطبيق لديهم عرضة للاختراق في أى وقت.



يبدو أن شركة آبل الأمريكية ستكون سببا في أزمة كبيرة في المؤسسات والشركات نتيجة استخدام ميزة iCloud Private Relay التي تعتبر جزءا من اشتراك + iCloud ، والتي أطلقتها ضمن نظام تشغيلها الأحدث iOS 15 .



عادت أخيرا لعبة الفيديو الشهيرة Roblox بعد انقطاع دام ثلاثة أيام بسبب عطل تقنى، حيث بدأت اللعبة في الانقطاع التدريجي أولا ثم بعد ذلك انقطعت بشكل تام، مما جعل الملايين من مستخدمي اللعبة يلجئون إلى مواقع التواصل للتبيلغ عن العطل.



أصدرت شركة جوجل الأمريكية تحديثا جديدا لأجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد والتي تعتبر قديمة نسبيا ويقدم التحديث الذى تم إطلاقه تحت اسم Android 12L عدد من الميزات الكبيرة لهذه الأجهزة تجعلها تتنافس مع أجهزة التابلت الاخرى التي تعمل بنظام ويندوز.



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية في طريقها لإطلاق سماعات الرأس المختلطة AR و VR والتي تعمل بتكنولوجيا الواقع الافتراضى والمعزز معا ، حيث سيتم إصدارها في العام المقبل 2022 .



أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية دخولها عالم الألعاب السحابية من خلال أجهزة التليفزيون الذكية الخاصة بها Tizen ، وقررت الشركة أن تنافس شركات كبرى في هذا المجال مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت.