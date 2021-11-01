أخبار التكنولوجيا| واتسآب يتوقف على هذه الهواتف نهائيا.. وعودة لعبة Roblox بعد انقطاع استمر 3 أيام

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
ميزات خصوصية آبل تسببت في خسارة فيسبوك وتويتر ويوتيوب 10 مليارات دولار
كشفت مجموعة من التحقيقات أن كبرى منصات التواصل الاجتماعى العالمية مثل فيسبوك وتويتر وسناب شات ويوتيوب قد خسروا حوالي 10 مليارات دولار من أرباحهم السنوية بسبب ميزات الخصوصية التي أطلقتها شركة آبل.
واتسآب يتوقف على هذه الهواتف نهائيا
يتوقف غدا الإثنين، الموافق أول نوفمبر، تطبيق WhatsApp واتسآب على عدد كبير من الهواتف الذكية ولكن ذات أنظمة التشغيل القديمة، حيث لن يدعم التطبيق بدءا من الغد أي دعم أمنى لأصحاب هذه الهواتف مما يجعل التطبيق لديهم عرضة للاختراق في أى وقت.
لهذا السبب ميزة iCloud Private Relay من آبل تشكل كابوسا بالنسبة الشركات
يبدو أن شركة آبل الأمريكية ستكون سببا في أزمة كبيرة في المؤسسات والشركات نتيجة استخدام ميزة iCloud Private Relay التي تعتبر جزءا من اشتراك + iCloud ، والتي أطلقتها ضمن نظام تشغيلها الأحدث iOS 15 .
عودة لعبة Roblox إلى الإنترنت بعد انقطاع استمر 3 أيام
عادت أخيرا لعبة الفيديو الشهيرة Roblox بعد انقطاع دام ثلاثة أيام بسبب عطل تقنى، حيث بدأت اللعبة في الانقطاع التدريجي أولا ثم بعد ذلك انقطعت بشكل تام، مما جعل الملايين من مستخدمي اللعبة يلجئون إلى مواقع التواصل للتبيلغ عن العطل.
جوجل تصدر تحديث Android 12L لجميع أجهزة تابلت أندرويد بمميزات جديدة
أصدرت شركة جوجل الأمريكية تحديثا جديدا لأجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد والتي تعتبر قديمة نسبيا ويقدم التحديث الذى تم إطلاقه تحت اسم Android 12L عدد من الميزات الكبيرة لهذه الأجهزة تجعلها تتنافس مع أجهزة التابلت الاخرى التي تعمل بنظام ويندوز.
بتكنولوجيا AR و VR.. آبل تستعد لإطلاق سماعة الواقع المختلط بسعر باهظ
كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية في طريقها لإطلاق سماعات الرأس المختلطة AR و VR والتي تعمل بتكنولوجيا الواقع الافتراضى والمعزز معا ، حيث سيتم إصدارها في العام المقبل 2022 .
سامسونج تعلن دخولها عالم الألعاب السحابية على تليفزيونها Tizen
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية دخولها عالم الألعاب السحابية من خلال أجهزة التليفزيون الذكية الخاصة بها Tizen ، وقررت الشركة أن تنافس شركات كبرى في هذا المجال مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت.