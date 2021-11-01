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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتكنولوجيا AR و VR.. آبل تستعد لإطلاق سماعة الواقع المختلط بسعر باهظ

آبل تستعد لإطلاق
آبل تستعد لإطلاق سماعة الواقع المختلط بسعر باهظ

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية في طريقها لإطلاق سماعات الرأس المختلطة AR و VR والتي تعمل بتكنولوجيا الواقع الافتراضى والمعزز معا ، حيث سيتم إصدارها في العام المقبل 2022 .    


وبحسب موقع AppleInsider فإن سماعة الواقع المختلط من آبل AR و VR ستكون عبارة عن سماعة مثبتة على الرأس وستحتوى على عدد التقنيات الكبيرة مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتستطيع ادخال المستخدم في العالم الافتراضي. 

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وتشير التقارير، إلى أن شركة آبل تعمل أيضا على إطلاق نظارة Apple Glass للواقع الافتراضى لإطلاقها بالتزامن مع السماعة أو في وقت قريب من إطلاقها العام المقبل. 


وفقا لوكالة بلومبرج فإن  شركة آبل تخطط لإطلاق سماعة الواقع المختلط بشرائح وشاشات وأجهزة استشعار متقدمة وميزات قائمة على الصور الرمزية في الشهور الأولى من 2022 . 


وستقدم سماعة الواقع المختلط من آبل تجربة واقع مختلط يمكنها التعامل مع الألعاب في واقع افتراضي عالي الجودة. "بينما يمكنك اللعب في كل من AR  الواقع المعزز و VR الواقع الافتراضى . 


ومن المحتمل أن تصل سماعة الواقع المختلط من آبل بسعر باهظ للغاية حوالي 2000 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 31 ألف و 400 جنيه مصرى .  
 

سماعة الواقع المختلط شركة ابل تكنولوجيا AR و VR الواقع الافتراضي الواقع المعزز

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