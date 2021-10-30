عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تستعيد مركزها كثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية عالميا والأسرع نموا

آبل تستعيد مركزها
آبل تستعيد مركزها كثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية

استطاعت شركة آبل الأمريكية أن تتفوق على شاومي الصينية هذا العام لتعود مرة أخرى إلى المركز الثاني بعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية التي تحتل المركز الأول كأكبر الشركات المصنعة للهواتف في العالم.

 

وبحسب موقع PhoneArena فإن آبل عادت مرة أخرى إلى مكانتها كثانى أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، وتفوقت على شاومي الصينية، حيث شحنت 50.4 مليون هاتف آيفون في الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة 6.1 مليون عن شاومي، ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف.

الأكبر قيمة مالية في العالم.. ضربة قاضية من مايكروسوفت لـ آبل.. تفاصيل

آبل تغزو الأسواق الصينية وتحقق إيرادات قياسية بـ 14.6 مليار دولار أمريكي

وفقا لبيانات IDC فإنه على الرغم من أن سامسونج تحتل الصدارة في تصنيع الهواتف الذكية إلا أن شركة آبل تفوقت  في عدد الهواتف الذكية التي شحنتها بزيادة 16.8 مليون هاتف. 


وتشيرالبيانات أن مبيعات هواتف آيفون زادت بنسبة 20.8٪ على أساس سنوي، وأن هذه النسبة تجعل شركة آبل الشركة الأسرع نموًا من بين الخمسة الأوائل في الشركات المصنعة للهواتف عالميا. 


وشهدت شركة آبل انخفاضًا بنسبة 14.2٪ في الشحنات بينما انخفضت شاومي بنسبة 4.6٪ ، حيث يعزى تراجع سامسونج وشاومي إلى أزمة نقص الرقائق التي ضربت السوق العالمي وسببت انخفاضًا بنسبة 6.7٪ في مبيعات الهواتف الذكية على أساس سنوي في الربع الثالث.

 

وتأثرت شركة آبل أيضًا بالأزمة، حيث تعتبر عملية شحن هواتف  iPhone 13 بطيئة، ويتم تسليم العملاء الهواتف في  أواخر نوفمبر أو حتى ديسمبر ، ويؤدي هذا إلى إبطاء مبيعات هواتف آيفون ولا يسمح لشركة آبل بتجاوز سامسونج لتصبح الشركة المصنعة الأولى للهواتف الذكية. 
 

شركة ابل شركة سامسونج شركة شاومى الهواتف الذكية ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية

ترشيحاتنا

أسطورة كرة القدم .. محمد يوسف يهنئ الخطيب بـ عيد ميلاده

لاصقة طبية بدلا من اللقاح.. اكتشاف جديد يغير قواعد الحرب ضد كورونا

خيري رمضان يعلن التبرع بألف كتاب لـ مركز وادي النطرون للإصلاح ..فيديو

من قائمة إعداد الموبايل.. خبير أمن معلومات يكشف طريقة لحفظ الخصوصية |فيديو

النشرة الاقتصادية..المالية تقترض 17.5 مليار جنيه .. و2.8 تريليون جنيه حجم التسهيلات الائتمانية

تقارير صادمة من الصين عن تفشٍ جديد لـ فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

وزير التموين يعيد النظر في أسعار بعض السلع .. فيديو

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

وفاة نجل الفنانة الراحلة سعاد محمد

وضعها حرج .. تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

فيديو

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ