آبل تستعيد مركزها كثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية عالميا والأسرع نموا

استطاعت شركة آبل الأمريكية أن تتفوق على شاومي الصينية هذا العام لتعود مرة أخرى إلى المركز الثاني بعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية التي تحتل المركز الأول كأكبر الشركات المصنعة للهواتف في العالم.

وبحسب موقع PhoneArena فإن آبل عادت مرة أخرى إلى مكانتها كثانى أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، وتفوقت على شاومي الصينية، حيث شحنت 50.4 مليون هاتف آيفون في الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة 6.1 مليون عن شاومي، ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف.

وفقا لبيانات IDC فإنه على الرغم من أن سامسونج تحتل الصدارة في تصنيع الهواتف الذكية إلا أن شركة آبل تفوقت في عدد الهواتف الذكية التي شحنتها بزيادة 16.8 مليون هاتف.



وتشيرالبيانات أن مبيعات هواتف آيفون زادت بنسبة 20.8٪ على أساس سنوي، وأن هذه النسبة تجعل شركة آبل الشركة الأسرع نموًا من بين الخمسة الأوائل في الشركات المصنعة للهواتف عالميا.



وشهدت شركة آبل انخفاضًا بنسبة 14.2٪ في الشحنات بينما انخفضت شاومي بنسبة 4.6٪ ، حيث يعزى تراجع سامسونج وشاومي إلى أزمة نقص الرقائق التي ضربت السوق العالمي وسببت انخفاضًا بنسبة 6.7٪ في مبيعات الهواتف الذكية على أساس سنوي في الربع الثالث.

وتأثرت شركة آبل أيضًا بالأزمة، حيث تعتبر عملية شحن هواتف iPhone 13 بطيئة، ويتم تسليم العملاء الهواتف في أواخر نوفمبر أو حتى ديسمبر ، ويؤدي هذا إلى إبطاء مبيعات هواتف آيفون ولا يسمح لشركة آبل بتجاوز سامسونج لتصبح الشركة المصنعة الأولى للهواتف الذكية.

