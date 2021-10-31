آبل توقف بيع جهاز iMac مقاس 21.5 بوصة سرا لهذا السبب

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد أوقفت بيع جهاز كمبيوتر iMac مقاس 21.5 بوصة بدون الإعلان عن ذلك رسميا، حيث يعمل الجهاز بمعالج من شركة إنتل التي لم تعد الشركة تستخدمها في أجهزتها.

وبحسب موقع 9to5Mac فإن شركة آبل قد قررت وقف بيع جهاز iMac مقاس 21.5 بعد 6 أشهر فقط من إطلاق جهاز iMac الذى يعمل بمعالج M1 الذى قامت الشركة نفسها بتصنيعه بعد قرار التخلى عن معالجات إنتل العام الماضى.

ولاحظت قناة على اليوتيوب تسمى Tech Godعدم وجود جهاز iMac مقاس 21.5 على صفحتها الرسمية، حيث إذا قرر أحد شرائه فإنه لن يجده على أى من مواقع الشركة الرسمية، مما يعنى أنها قررت سحبه سرا .

ويعتبر جهاز iMac مقاس 21.5 مفضل لعدد كبير للمستخدمين نظرا لسعره المعقول مقارنة الأجهزة الأخرى من الشركة، حيث يبلغ حوالى 1100 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 17 ألف جنيه مصرى.



وكانت آبل قد أعلنت مؤخرا عن أجهزة اللاب توب MacBook Pro والتى قامت الشركة بتصنيعها حيث تضم شريحتان M1 Pro و M1 Max وهما من أفضل المعالجات على الإطلاق في أى جهاز في العالم.



واستطاعت شركة آبل أن تتفوق على شاومي الصينية هذا العام لتعود مرة أخرى إلى المركز الثاني بعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية التي تحتل المركز الأول كأكبر الشركات المصنعة للهواتف في العالم.

