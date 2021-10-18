رسميا.. إطلاق لاب توب MacBook Pro بمواصفات خارقة ومعالجات جديدة

في مفاجآة كبيرة لمستخدمي أجهزة اللاب توب MacBook Pro أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا، منذ قليل، في مؤتمرها عن الجيل الجديد من أجهزة MacBook Pro التي تأتي بعدد من الترقيات الكبيرة ، مع الإعلان عن معالجاتها الجديدة ذات الأداء المذهل من تصنيع آبل نفسها.

وتأتى أجهزة اللاب توب MacBook Pro بإصدارين مختلفين هما MacBook Pro قياس 14 بوصة، وجهاز MacBook Pro قياس 16 بوصة.

وتتميز أجهزة اللاب توب MacBook Pro بشاشة من نوع Liquid Retina XDR من نوع mini-LED وكاميرا FaceTime HD بدقة 1080 بكسل، وأفضل نظام صوتي، ومعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز ، مع كاميرا تقوم بتسجيل الفيديو بدقة 8K .

وتوفر أجهزة اللاب توب MacBook Pro عمر بطارية يصل إلى 17 ساعة من تشغيل الفيديو ، أي 7 ساعات إضافية، بينما يحصل الطراز مقاس 16 بوصة على ما يصل إلى 21 ساعة من تشغيل الفيديو، أي 10 ساعات إضافية وهو أطول عمر للبطارية على الإطلاق من آبل.

وتعمل أجهزة اللاب توب MacBook Pro بمعالجات اللاب توب M1 Pro و M1 Max والتي تتميز بالآتي :



معالج M1 Pro



يتميز M1 Pro بوحدة معالجة مركزية قوية تصل إلى 10 أنوية مع 8 أنوية عالية الأداء و 2 نواة عالية الكفاءة ، إلى جانب وحدة معالجة رسومات بما يصل إلى 16 نواة ، ويوفر أداء وحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة تصل إلى 70 % من M1 ، و ما يصل إلى 2x أسرع من أداء GPU .



كما يوفر M1 Pro أيضًا ما يصل إلى 200 جيجابايت / الثانية من عرض النطاق الترددي للذاكرة ويدعم ما يصل إلى 32 جيجابايت من الذاكرة الموحدة.،وصُمم M1 Pro لتسريع سير عمل الفيديو بشكل كبير كما يقدم معالجة فيديو سريعة وموفرة للطاقة.



معالج M1 Max



ويعتبر أقوى معالج في العالم لأى جهاز لاب توب احترافي ويتميز M1 Max بنفس وحدة المعالجة المركزية ذات 10 أنوية مثل M1 Pro ، ويضاعف وحدة معالجة الرسومات بما يصل إلى 32 نواة لأداء GPU أسرع بما يصل إلى 4 مرات من M1.



كما أن لديه ما يصل إلى 400 جيجابايت / ثانية من عرض النطاق الترددي للذاكرة وما يقرب من 6 مرات أسرع من معالج M1 Pro وما يصل إلى 64 جيجابايت من الذاكرة الموحدة السريعة.

سعر أجهزة اللاب توب MacBook Pro

وتتوفر أجهزة اللاب توب MacBook Pro ابتداءً من الثلاثاء 26 أكتوبر، على موقع آبل الرسمي ، ويبدأ سعر طراز MacBook Pro الجديد مقاس 14 بوصة بسعر 1999 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل 32 ألف جنيه مصرى ، يبدأ طراز MacBook Pro مقاس 16 بوصة بسعر 2،499 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل 40 ألف جنيه مصرى.

