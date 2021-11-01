عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عودة لعبة Roblox إلى الإنترنت بعد انقطاع استمر 3 أيام

عودة لعبة Roblox
عودة لعبة Roblox إلى الإنترنت بعد عطل استمر 3 أيام

عادت أخيرا لعبة الفيديو الشهيرة Roblox بعد انقطاع دام ثلاثة أيام بسبب عطل تقنى، حيث بدأت اللعبة في الانقطاع التدريجي أولا ثم بعد ذلك انقطعت بشكل تام، مما جعل الملايين من مستخدمي اللعبة يلجئون إلى مواقع التواصل للتبيلغ عن العطل.  


وبحسب موقع Engadget فإن الانقطاع التدريجي للعبة Roblox قد بدأ مساء يوم 28 أكتوبرثم تبعها عطل تام لمدة 3 أيام متواصلة إلا أن عادت منذ قليل، حيث أثر الانقطاع على أكثر من 40 مليون مستخدم يوميا. 

احذر من مسلسل "لعبة الحبار" في عيد الهالووين يخترق حساباتك ويدمر أجهزتك

كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الأندرويد


وقالت الشركة المطورة للعبة الفيديو Roblox إنها تعمل "بشكل تدريجي" على إعادة الخدمة بعد تحديد السبب قبل أكثر من ساعة حيث  كانت الشركة تعتقد أن العطل لن يدون كل هذا الوقت وأنها سترجع خلال ساعات قليلة.  

 

ولم تُفصِّل الشركة السبب ، لكنها استبعدت سابقًا إجرائها أى تجارب على اللعبة أو وجود تحديثات،  وألقى عدد من المستخدمين  باللوم على انقطاع التيار الكهربائي على عرض Chipotle الذي تم إطلاقه قبل نصف ساعة من حدوث العطل مساء يوم 28 أكتوبر.  

 

وتعتبر لعبة الفيديو Roblox واحدة من أكثر الألعاب جماهيرية وشعبية بين فئات عمرية كثيرة أغلها الأطفال والمراهقين، وتملك الللعبة عددا كبيرا من المستخدمين النشطين بأكثر من 40 مليون مستخدم. 
 

لعبة Roblox عودة لعبة Roblox عطل لعبة Roblox انقطاع لعبة Roblox ألعاب فيديو

ترشيحاتنا

مكنتش عريانة.. وفاء مكي: لم أشعر بالخجل من دوري في فيلم لحم رخيص

أمطار وفيضانات تضرب أربيل بكردستان العراق.. فيديو

"انا شاب وغني ومحصن من القانون".. الشرطة تطارد نجم تيك توك شهير

7 خطوات تساعد في استجابة الدعاء بسرعة.. تعرف عليها

طارق يحيي: الزمالك أقوى فنياً من الأهلي بسبب كارتيرون.. فيديو

عامر حسين: أتمنى حكم أجنبي لقمة الأهلي والزمالك.. ولا توجد استعدادات خاصة لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ