سامسونج تعلن دخولها عالم الألعاب السحابية على تليفزيونها Tizen

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية دخولها عالم الألعاب السحابية من خلال أجهزة التليفزيون الذكية الخاصة بها Tizen ، وقررت الشركة أن تنافس شركات كبرى في هذا المجال مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت.

وبحسب موقع The Verge فإن سامسونج كشفت عن خطتها لاقتحام عالم الألعاب السحابية في مؤتمر مطوري الشركة وعلى الرغم من أنها لم تعلن عن أية تفاصيل مهمة متعلقة بالمشروع إلا أنها تعمل على تنفيذه بداية من هذا العام.



وتريد سامسونج دخول عالم الألعاب السحاببية لمنافسة خدمات مثل خدمة Stadia من جوجل وخدمة Luna أمازون وكذلك ألعاب مايكروسوفت و Nvidia ، والتي تم إطلاقها على الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب إلا أن سامسونج ستطلقها على أجهزة التليفزيون Tizen .



وقالت سامسونج إنها تعمل مع شركاء على خدمة الألعاب السحاببية وأنها تستخدم تقنية الويب لتشغيله، وإن هدفها من خلال خدمة الألعاب السحابية هو السماح "للمستخدمين بلعب أحدث الألعاب على تلفزيون سامسونج الذكي المجهز بمنصة "Tizen.

وفي أوائل عام 2010 ، عملت سامسونج مع شركة بث للألعاب تدعى Gaikai لتقديم نسخة مبكرة من الألعاب السحابية إلى أجهزة التلفزيون المتطورة، ومن المقرر أن خدمة الألعاب السحابية من سامسونج ستتيح ممارسة الألعاب باستخدام جهاز تلفزيون واتصال بالإنترنت ووحدة تحكم.